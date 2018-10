Már nem csak pizzát rendelünk online, hanem autót is

Sokunk már online nézi kedvenc sorozatait, filmjeit és sportközvetítéseit, és a bevásárlást is egyre többen bonyolítják az interneten. Házhoz jönnek az élelmiszerek, de az olyan berendezésekért sem kell már boltba menni, mint a televízió vagy éppen a hűtőszekrény. Egy amerikai vállalat - a Carvana - pedig az online rendelésben és az egyszerű vásárlásban látja az autókereskedés jövőjét.

Az autógyártók és kereskedők többsége mára felismerte, hogy elengedhetetlen az online jelenlét. Ma már interneten lehet kiválasztani, hogy milyen színű legyen az autó és milyen extrákkal legyen felszerelve. Ezután már csak el kell menni egy kereskedésbe és megvenni a kocsit. De nemcsak az online szolgáltatás változott, hanem a kereskedők is sokkal rugalmasabb időpontokban vannak nyitva, akár hétvégén is.

Emellett viszont a kényelem is egyre fontosabb tényező lett a modern korunkban, éppen ezért több cég is arra keresett megoldást, hogyan lehetne kikerülni a kereskedőket a vásárlás folyamatából úgy, hogy a jármű egyből új tulajdonoshoz kerüljön anélkül, hogy el kellene mennie érte.

A Carvana jelenleg 75 amerikai városban elérhető és a cég kínálatában 11 ezer használt autó közül lehet választani. A vásárlás teljes egésze egy online felületen zajlik, majd ha kifizette az autót, az ügyfél kérhet házhoz-szállítást, de személyesen is átveheti az új kocsiját a Carvana 11 kihelyezett automatájából. Az új tulajdonosnak egy különleges, túlméretezett érmét kell bedobnia a gépbe, ezután pedig néhány perc múlva a teljesen önműködő rendszer kézbesíti is az autót.

A folyamatot úgy kell elképzelni, mint az italautomaták esetében az üdítő vásárlást, csak itt autókkal van feltöltve a gépezet.

A Carvana célja, hogy az autóvásárlást egyszerűvé, kényelmessé és különlegessé tegye, ehhez pedig egyedülálló felhasználói élményt szeretne nyújtani. Az sem mellékes, hogy a vevő tartja kézben a teljes folyamatot, egészen a kézbesítés pillanatáig, hiszen nemcsak a kocsit választhatja ki, hanem azt is, hogy mikor és hol szeretné átvenni azt. Emellett ha az ügyfél olyan városba lakik, ahol a Carvana még nincs jelen, a vállalat akár 200 dollárral is hozzájárulhat a repülőjegyéhez, és a reptérre is küldenek érte fuvart.