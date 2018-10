Beszakadt a Ryanair, robbant a Tesla

A budapesti tőzsdeindex a hét folyamán a 36500-37500-as sávban mozgott, jelentősebb elmozdulást nem láthattunk, a nemzetközi hangulat a hét második felétől kezdve viszonylag kedvezőtlen volt a globális és főként az amerikai kötvényhozamok gyors emelkedése miatt, de az index heti vesztesége így is csak minimális volt – olvasható a Takarékbank heti pénzpiaci összefoglalójában.

A BUX az egész hetet tekintve összességében 0,6 százalékpontos mínuszt volt kénytelen elkönyvelni, a vezető részvények közül az OTP húzta le az indexet 2 százalékos veszteségével, a Mol és a Richter viszont minimálisan emelkedni tudott.

A forint a hét eleji 323,7-es szintről a hét közepén 325 fölé is került az euróval szemben, de péntek délutánra visszaerősödött 324 környékére, így a heti elmozdulás nem volt érdemi. Egészében a héten a forint 0,4 százalékot gyengült az euróval szemben és 0,9 százalékkal került lejjebb a dollár ellenében, miközben az EUR/USD kereszt elmozdulása -0,8 százalék volt.

Továbbra is gondok vannak Olaszországban

A hét elején világszerte örültek a tőzsdék a NAFTA-t felváltó amerikai-kanadai-mexikói háromoldalú kereskedelmi egyezménynek, így egy lényeges bizonytalansági tényező szűnt meg. Az európai tőzsdéket a kereskedelemre érzékeny német index vezette, ahol néhány egyedi vállalati hír is támaszt adott a hét eleji emelkedésnek.

Tovább estek azonban az olasz részvények, különösen a bankok, mivel az uniós vezetők nem fogadták kedvezően a benyújtott olasz költségvetést, ami akár uniós vétóhoz is vezethet. A probléma alapvetően az a 2,4 százalékos deficittel tervezett 2019-es költségvetéssel, hogy meglehetősen közel van a 3 százalékos uniós határértékhez, illetve jelentősen nagyobb, mint az idei 0,8 százalékos deficit. Ez pedig a jelenlegi 131 százalékos olasz államadósságot könnyen növekvő pályára állíthatja, ami gyors leminősítéseket hozhat magával.

Mindezt abban a környezetben, ahol az EKB év végén kivezeti a kötvényvásárlási QE programját és jövőre konvencionálisan is szigorításba kezd, így az olasz és EU-perifériás hozamok könnyen elszállhatnak, jelentősen növelve a finanszírozási költségeket.

Nagyot zuhant a héten a Ryanair is egy profitfigyelmeztetés és a folyamatos sztrájkok miatt. Miután a hét elején az amerikai befektetők különösen örültek a kereskedelmi megállapodásnak, az emelkedést az ipari cégek vezették.

Robbant a Tesla árfolyama, egyrészt annak hatására, hogy a harmadik negyedévben végre sikerült teljesíteni a gyártási terveket, másrészt amiatt, hogy ugyan Elon Musknak három évre le kell mondania az elnökségről, de a vezérigazgatói pozíciót megtarthatja. Szintén szárnyalt a General Electric is, miután leváltották a jelenlegi vezérigazgatót.

Mindenütt pirosban úsztak a tőzsdék

A hét második felében az európai piacok esésbe váltottak, amit a globális és főként az amerikai kötvények rapid hozamemelkedése és 2011 júliusa óta nem látott szintje okoz. Az átárazódást alapvetően az okozza, hogy a relatíve kockázatmentes hozam növekedése egyre vonzóbbá teszi a kötvényeket a kockázatosabb részvényeszközökkel szemben, és a kereskedelmi konfliktusok, vámháborúk is kissé eltántorítják a befektetőket a jelenlegi kockázatvállalástól.

Az amerikai piacok eséssel reagáltak ezekre a fejleményekre, a Nasdaq például közel 2 százalékkal került lejjebb, de az S&P500 is június óta a legnagyobb napi esését produkálta csütörtökön. A hetet végül az S&P500 1 százalékos veszteséggel, a Dow Jones oldalazással, a Nasdaq pedig a pénteki erős tech-részvény korrekció következtében 3,2 százalékos szakadással fejezte be.

Gyorsabb kamatemelési ciklus jöhet?

Az amerikai dollár kissé gyengült a hét vége felé, de továbbra is az erős, 1,15 körüli szinteken tartózkodik az euróval szemben és hasonlóan erős szinten a jen ellenében is, mivel a jelentős, globális kötvényhozam-ugrást - többek között a hét éves csúcsra emelkedő amerikai hozamszintet - így reagálták le a befektetők.



A 3,2 százalék fölé emelkedő amerikai 10 éves hozam hátterében az előző napokban megjelent váratlanul erős amerikai makroszámok és a 21 éves csúcson lévő ISM hangulatindex (amiből akár következhet egy gyorsabb kamatemelési ciklus is), illetve az ehhez kapcsolódó kamatemeléseket szorgalmazó múlt szerdai FED elnöki megszólalás áll.