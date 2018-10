A szakemberek szerint akár már tíz év múlva megszűnhetnek az okosotthonok, azaz az internetalapú technológiákkal (IoT) automatizált házak – legalábbis maga az elnevezés. Ennek oka, hogy a ma még újdonságnak számító technológiák olyannyira hétköznapivá válnak, hogy ez lesz a normális, megszokott formája az otthonoknak, így már nem lesz értelme a megkülönböztető névnek.

A nemzetközi szinten több száz milliárd dolláros éves növekedést felmutató iparág hazai fejlődése érdekében a Start it @K&H inkubátorprogram és a Balasys IT Kft. stratégiai együttműködést kötött az okosotthon technológiákat fejlesztő start-upok támogatására.

Sokan hallották már az okosotthon kifejezést, ezalatt azonban leginkább egy távirányított lakást képzelnek el az emberek.

Pedig a fogalom lényege nem az emberi kontroll, hanem éppen az automatikus működés, természetesen az emberi beavatkozás lehetősége mellett. Az otthonunk tehát nem attól lesz „okos", ha egy gombot megnyomva becsukódnak az ablakok, hanem ha az esőt érzékelve magától, gombnyomás nélkül történik meg a folyamat.

Mindez ma már technológiai szempontból nem számít luxusnak, sőt,

a legtöbb funkció az építkezést követően, utólag is beépíthető. Nemzetközi szinten pedig óriási, akár több száz milliárd dolláros éves növekedés várható az okosotthonokhoz kapcsolódó technológiák és eszközök piacán. Éppen ezért a szakemberek szerint akár 10-12 év múlva az okosotthon kifejezés el is tűnhet, éppúgy, ahogy ma már a színes televíziót is csak tévének nevezzük.

A Start it @K&H inkubátorprogramban részt vevő start-upok tevékenységi területe igen széles az FMCG szektortól az energetikán át az oktatásig. Megkülönböztetünk azonban néhány olyan területet, amelyet kiemelten fontosnak tartunk a globális trendek szempontjából. Az elmúlt években hatalmas médiafigyelmet kapó blockchain technológia, illetve a társadalmi hasznosság szempontjából kiemelkedő egészségügyi fejlesztések mellett meglátásunk szerint az internetalapú technológiák (IoT) területe kínálja a legtöbb innovációs lehetőséget a start-upok számára, amit jól mutat start-upjaink, a Poizo okosotthon vagy a uLockme bejárati ajtó okos-zár megoldása.

Ehhez igazodóan a Start it @K&H megállapodást kötött az iparág kiemelkedő szereplőjével, az IT biztonsági megoldásokat szállító Balasys IT Kft.-vel, hogy az inkubált start-upok az IoT fejlesztéseikhez dedikált mentorokat és mérnöki támogatást kapjanak" – jelentette be Németh Balázs, a K&H Változáskezelés divíziójának vezetője, a Start it @K&H inkubátorprogram vezetője.