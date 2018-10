Ilyen nincs, és mégis van: adó bevezetését javasolja a Tesco-vezér

A Tesco vezére, Dave Lewis, "Amazon adó" bevezetését javasolja, amellyel az online kiskereskedelem értékesítését sújtana az állam - írja a The Guardian.

A brit kiskereskedelmi szektor vezető vállalata a Tesco. A cég vezére, Dave Lewis, most azt mondja, itt lenne az ideje annak, hogy London különadóval sújtsa a szektort. Pontosabban annak viszonylag jól elkülöníthető szereplőit.

A Tesco-vezér azt javasolja a brit kormánynak, hogy

sújtsák különadóval az online kiskereskedelem szereplőit, az így értékesített termékek után.

Lewis szerint a piac egyre aránytalanabbul rendeződik át, és szerinte nincsenek egyenlő feltételek a tisztességes verseny folytatásához. Ráadásul a hagyományos boltos kiskereskedelem költségei folyamatosan nőnek. Emelni kell a dolgozói béreket megtartásuk érdekében, gondoskodni kell az üzletek működtetéséről, a logisztikai háttérről, és számos olyan feladatról, melyek az online boltoknál nem, vagy más formában jelentkeznek.

A Tesco első embere arról is panaszkodik, hogy cége és más hasonló vállalatok adóterhei folyamatosan nőnek, miközben az online óriások alig veszik ki részüket a közteherviselésből, és a nemzetközi jogi háttér ellentmondásai miatt, könnyebben tudnak trükközni annak megfizetésével.

Lewis azt is belengette, ha így megy tovább, eljöhet az a pont, amikor a boltos kiskereskedelmet már nem éri meg fenntartani, és a cégek sorra szállhatnak ki a bizniszből.

Belegondolt valaki abba, mi lesz, ha ez megtörténik, és az emberek tömegével vesztik el állásukat?

- teszi fel a kérdést.

Ezek az elképzelések - úgy tűnik - nem állnak messze a kormányzati elképzelésektől. Philip Hammond, pénzügyminiszter szerint minden abba az irányba mutat, hogy a kormány ki kell hogy tartson az olyan nagy techcégek megadóztatása mellett, mind a Google vagy a Facebook. Ezekkel együtt az Amazonnak is hozzá kell járulnia adók révén a közszolgáltatások finanszírozásához.

Kérdés ugyanakkor, hogy a cégek bevételi adója mellé hogyan illeszthető a kereskedelmi forgalmat sújtó adó. Ebbe az ügybe - jelzi a pénzügyminiszter - a nemzetközi jogszabályok erősen belenyúlnak, ahogy az sem mindegy, születik-e megállapodás a brexit lezárásáról a hátralévő szűkös határidőben. Szintén változtat a mozgástéren az, hogy egyes vállalatok jelentős adókedvezményekre jogosultak beruházásaikért cserébe.

Bárhogy is, addig a Tesco és társai elrettentő példaként emlegethetik korábban sikeres nagy hálózatok kudarcait az utóbbi évekből, amelyek jelentős részben az online értékesítési bummnak köszönhetik bukásukat. A House of Fraser, a Maplin nehézségei mellett, az USA legnagyobb játékáruháza a Toys R Us is hosszas haláltusa után került végleg padlóra. A Marks & Spencer, a Carpetright és a Mothercare pedig rengeteg üzletük bezárására kényszerül.