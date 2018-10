Lezárnák a „ketreckorszakot” az unióban

Betiltaná a haszonállatok ketrecben tartását egy kezdeményezés az Európai Unióban. Ahhoz, hogy az Európai Bizottság érdemben foglalkozzon az üggyel, a szervezőknek egy év alatt legalább egymillió aláírást kell összegyűjteniük. Egy felmérés szerint tíz uniós állampolgárból kilenc fontosnak tartja a haszonállatok jólétét.

Súlyos egészségügyi és jóléti problémákat okoz egyes vélemények szerint az ipari állattenyésztésben alkalmazott ketrecek használata, ahol összezsúfolva nevelik a haszonállatokat – idézi az agrarszektor.hu az euractiv.com-ot. A ketrecben tartás betiltására a mai helyzet ellen tiltakozók az Európai Bizottsághoz nemrég új kezdeményezést juttattak el, amelyet „End the Cage Age"-nek neveztek el.

A kezdeményezés célja, hogy a ketreces állattartást tiltsák be egész Európában. A szervezők szerint az ipari méretű állattenyésztés káros hatással van a környezetre, az állatok jólétére és a kistermelők megélhetésére is.

Az „End the Cage Age" kezdeményezést népszerűsíteni kívánják az uniós tagállamokban, mert a következő egy évben több mint egymillió aláírást kell összegyűjteni ahhoz, hogy az Európai Bizottság érdemben foglalkozzon az üggyel. Amint azt a legfrissebb, állatjólétről szóló közvélemény-kutatás is kimutatta, tíz uniós polgárból több mint kilenc fontosnak tartja a tenyésztett állatok jólétét.

Állattenyésztési szakemberek véleménye szerint ugyanakkor az uniós szabályozás ma is komoly előírásokat tartalmaz az állatok jólétére vonatkozóan. A baromfitermelésben például olyan feljavított ketreceket kell alkalmazni, amelyek a korábbiaknál sokkal jobban szolgálják az állatok kényelmét. A tagállamok - így Magyarország is - állatjóléti támogatásokat is nyújthatnak a gazdálkodóknak, ha fokozottan betartják az állatjóléti követelményeket.