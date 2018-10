Néhány héten belül fellőhetik az űrbe a szuper gazdagokat

A brit milliárdos - Richard Branson - által irányított Virgin Galactic már nagyon közel áll ahhoz, hogy elindítsa az első turistákat a világűrbe. Branson szerint heteken belül megkezdődhetnek a tesztek az űrben, rövidesen ezután pedig már emberekkel a fedélzeten indul útjára a Virgin Galactic. Több híresség és milliárdos már korábban megvásárolta a jegyét, de állítólag továbbra is óriási a kereslet az utazás iránt.

Az év elején Branson még arról beszélt, hogy a Virgin kemény harcot vív az Amazonnal, melynek tétje, hogy ki juttathatja fel az első turistát a világűrbe. Branson már 2004 óta támogatja az űrutazás ötletét, ráadásul Virgin Galactic néven saját vállalatot is létrehozott.

A számításai azonban egyenlőre nem jöttek be. Úgy kalkulált, hogy már áprilisban saját cégének űrhajóján fog utazni a világűrbe. Ennek ellenére elmondta, hogy a szükséges edzésprogramot elvégezte, kiképzése is véget ért, így hónapokon belül ő is megteheti első űrutazását.

Amikor arról kérdezték, hogy mekkora a kereslet az űrutazás iránt elmondta, hogy véleménye szerint ha 10 embert bezárnak egy szobába és megkérdezik tőlük, hogy ki menne szívesen az űrbe, nyolcat közülük érdekelne a lehetőség.

Azonban hiába érdekel valakit, komoly anyagi háttér nélkül az egyszerű halandók még jó ideig nem vesznek jegyet űrutazásrai. Jelenleg a Virgin Galactic 250 ezer dollárért kínálja az élményt, de Branson abban bízik, hogy a következő évtizedben 40-50 ezer dollárra sikerül csökkenteni a jegyek árát.

A Bank of America szerint az űripar a következő három évtizedben 2,7 ezer milliárd dolláros üzletággá növi ki magát, amelynek egyik jelentős szegmense az űrturizmus lesz. Az emberek szállítása mellett a Virgin műholdakat és egyéb rakományokat is szeretne feljuttatni az űrbe. Az első ilyen projektjüket decemberre vagy jövő januárra tervezik.