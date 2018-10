A részeges gazdiktól elvehetik a kutyajogsit

Bár már eddig is a bécsi állattartási rendelet volt a legszigorúbb Ausztriában, egy tragikus baleset után Bécs most még tovább szigorítja a kutyatartási szabályait. A veszélyes kutyák listáján szereplő ebeknél például kötelező lesz a szájkosár használata, gazdáiknak pedig nehezebb lesz a kutyajogsi megszerzése és rájuk is érvényes lesz a közlekedésben hatályos 0,5 ezrelékes alkohol határérték. Minimum 100 és 1000 euró közötti bírságot kell fizetnie annak, aki megszegi a szabályokat.