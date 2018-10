Egy chips, amely a világ legbüdösebb gyümölcséből készül

A Lay's egy új chipset vezetett be Kínában „Little Durian Monster" elnevezéssel limitált szériában. Az újdonság arról híresült el, hogy rendkívül intenzív szaga van.

A kommentelők egy túlérett, bűzlő gyümölcshöz hasonlítják a chips szagát. A Lay's honlapján az egyikük például azt írja, hogy rendszeresen fogyasztok duriánt, egy chips ízesítéséhez felhasználni viszont szerintem nagyon rossz ötlet volt. Teljes mértékig csalódást okozott számomra ez az újdonság.

Korábban az Origo is foglalkozott a duriánnal, amely Ázsiában őshonos és a gyümölcsök királyának is nevezik, mert borzalmas szaga ellenére nagyon értékes és tápláló. Másfelől viszont a világ legbüdösebb gyümölcseként is szokták emlegetni.

Nagy fába vágja a fejszéjét, aki vállalkozik rá, hogy megkóstolja, mert amikor felnyitja, jókora meglepetés éri. Persze a szinte mindent átható szag miatt. Vannak, akik a rothadó szeméthez, mások a záptojáshoz hasonlítják a bűzt, ami belőle árad. A durián ugyanakkor eléggé megosztja az embereket: vannak, akik finomnak, míg mások borzalmasnak találják.

Érdekes viszont, hogy kellemetlen szaga ellenére a durián a távol-keleti térségben szinte a reneszánszát éli napjainkban, hiszen egy sor gyorséttermi hálózat is szerepeltet a kínálatában ilyen ízesítésű termékváltozatot.A Shanghai.ist cikke emellett kitér arra is, hogy a Pizza Hut például nemrégiben ilyen ízű pizzával bővítette a választékát, a KFC-nél pedig meg lehet kóstolni a duriánból készült pitét. De a McDonald's is alkalmazkodik a trendekhez és durián jégkrémet kínál szingapúri, malájziai és hongkongi gyorséttermeiben.