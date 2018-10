Ma indul a világ leghosszabb repült idejű menetrend szerinti járata

A világ egyik legjobb légitársasága, a Singapore Airlines, arra készül, hogy visszavegye a világ leghosszabb repülési idejű járatát üzemeltető társaság címét, írja a Bloomberg. A cég ma indítja el azt a közvetlen összeköttetést biztosító járatát, amivel maga mögé utasíthatja a mostani első helyezetettet. Kiderült néhány részlet arról is, hogyan tölthetik az utasok a 19 órásra tervezett repülési időt.

Nagy szenzációt keltett néhány hónappal ezelőtt a Qantas London és Perth közötti menetrendszerinti, leszállás nélküli járatának elindulása. A Qatar erre a Doha-Auckland közötti, 17 óra 50 percet igénylő nagytávolságú járatával válaszolt.

Jelenleg ez utóbbi a világ leghosszabb repült idejű repülőjárata.

A Singapore Airlinesnál azonban úgy gondolták, az olajár normalizálódásával és a mind újabb technológiai megoldások megjelenésével, érdemes beszállniuk a nem mindennapi vetélkedésbe.

A cég ezért október 11-i indulással a Szingapúr - New York vonalon elindítja leszállás nélküli járatát, 19 órás repülési idővel.

A vállalatnál nagyon komolyan hisznek a járat sikerében.

Az útvonalon új Airbus A350-900 Ultra Long Range típusú repülőgépek közlekednek majd, először egy, később várhatóan több is. A cég ugyanezt a típust alkalmazza majd a Los Angeles - Szingapúr közötti közvetlen útvonalon.

Ezen 18 óra lesz a repülési idő, és várhatóan még idén novembertől elindítják rajta a járatokat.

Az utasoknak vélhetően nem lesz okuk a panaszra. Úgy tűnik, a légitársaság a repülőgép gyártójával együttműködve, mindent meg fog tenni a hosszú utazás kényelméért.

A kabin belső kialakítása meglehetősen tágas lesz, a típus korábbi változatainak 253 férőhelyével szemben, ezeken az új gépeken legfeljebb 161 utas repülhet majd egyszerre. A repülőgépen több osztályt alakítottak ki, a "business class"-on az ülések ággyá alakíthatók.

A másik, "premium economy" osztályon szintén nem kell az utasnak ülése alá gyűrnie a lábát, igaz, a távolság az előtte lévő üléstől néhány centiméterrel kisebb lesz, mint például a Japan Airlines nagytávolságú repülésre használt gépein.

A Singapore Airlines azt is közölte, különleges, nemzeti jellegű ételekkel és menükkel készülnek a hosszú utazásra, amelyeket válogatott alapanyagokból készítenek.

Az üléseket saját multimédiás eszközökkel szerelték fel. A központi adatbázis mintegy 1000 órányi filmet illetve televízióműsort tartalmaz.

A légicég arra is ügyelt, hogy a mozifilmek között egészen friss darabok is megtalálhatók legyenek, valamint a választékot a kommersz darabok mellett, művészi igényű filmekkel is bővítették.

Az üzleti utasok jegyük mellé 30 megabájtnyi ingyenes adatforgalmat kapnak wifin keresztül.

Ez 6 dollárért 20 megabájttal, 28 dollár ellenében pedig 200 megabájttal bővíthető. A cég megjegyzi, hogy várakozásaik szerint 4-8 megabites kapcsolatot tudnak biztosítani a gépen, függően a felhasználók számától, a műholdak pozíciójától és az időjárási körülményektől.

A gépen két kapitány és két első tiszt felel majd a repülési feladatokért. Előírás számukra, hogy legalább 48 órás pihenőidőt kell biztosítani számukra minden felszállás előtt. A fedélzeten 8 órát pihenhetnek, ami több, mint a hosszú távú járatokon megszokott 5 és fél órás pihenőidő. New York-ba érve három éjszakát ott kell tölteniük, mielőtt visszaindulhatnak pilótaként Szingapúrba.

A kabintban 13 fős személyzet teljesít majd szolgálatot, legalább 4 órás pihenőidőt kell hogy mindegyikük kapjon az út alatt. New York-ban két napot kötelesek eltölteni, meilőtt a visszaúton is szolgálatba állnának.

A számos kényelmi szolgáltatással felszerelt gépen egy dolog viszont biztosan nem lesz: turistaosztály a szerényebb anyagi lehetőségekkel bíró utazóknak.

A Singapore Airlinesnál azonban így is bíznak a járat sikerében, mely így a verseny első helyezettje lehet. Várhatóan egészen 2022-ig, amikor is a Qantas elindítja a London - Sydney közötti közvetlen járatot, 20 órás repült idővel, új fejlesztésű gépekkel.