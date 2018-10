A GB & Partners Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. által kezelt alapok egy új, Magyarországon egyedülálló módon nem intézményi, hanem tisztán magánbefektetői forrásból létrehozott tőkealappal bővültek. Az új tőkelap jegyzett tőkéje 3 milliárd forint, célja olyan magyar és külföldi vállalkozások segítése, amelyek további növekedésükhöz tőkét és tudást keresnek.

Október elején a Magyar Nemzeti Bank jóváhagyta a GB & Partners Kockázati Tőkealap-kezelő által kezelt, 3 milliárd forint jegyzett tőkével alapított GBP I Magántőkealap bejegyzését. Ez az első mérföldköve egy több szakaszból álló, magyar és külföldi magánbefektetőktől történő tőkebevonási folyamatnak.

A GBP I Magántőkealap olyan magyar székhelyű, de nemzetközi fókuszú alap, amely vonzó iparágakban működő, nagy növekedési potenciállal rendelkező, tőzsdén nem jegyzett cégekbe fektet, amelynek során az Alapkezelő az adott társaság menedzsmentjének társa lehet abban, hogy kiemelkedően sikeres nemzetközi vállalatot hozzanak létre - írja közleményében a GB Partners.

A GBP I Magántőke-részalap befektetései elsősorban növekedés indukálta működési és szervezeti változások előtt álló társaságokba, és turn-around típusú befektetésekbe irányulnak, azzal a céllal, hogy többségi tulajdont szerezzenek. Az alap elsősorban olyan társaságokat és alapítókat céloz meg, amelyek a további növekedésükhöz szükséges tőkén kívül szaktudást is keresnek, és hajlandóak akár a működési modelljük alapvető újragondolására is. A GB & Partners Kockázati Tőkealap-kezelő társbefektetőként olyan tőkefinanszírozásban is kész megjelenni, amelynél lehetőséget lát arra, hogy a kockázatot csökkentsék azzal, hogy lehetséges együttműködéseket hozzanak létre más szakmai és pénzügyi befektetőkkel.



Az új tőkealap befektetetési politikája a GB & Partners által kezelt többi alap befektetési stratégiájától annyiban tér el, hogy a GBP I Magántőkealap magyar vonatkozás nélkül is szerezhet részesedést külföldi társaságokban, illetve az alapok lényegesen hosszabb futamideje miatt eltérő befektetési időtávban tervez.

Új befektetőink meglátták az üzleti potenciált abban a sajátos szemlélet- és működésmódban, hogy a tőkefinanszírozás mellett mi aktívan részt veszünk a portfóliócégek üzleti stratégiájának és operatív működésének kialakításában is. Számunkra az új alap olyan rugalmasságot biztosít, amit az eddigi konstrukciók nem adtak meg – mondta a bejelentés jelentőségét elemezve Almás Attila, a GB & Partners Igazgatóságának tagja.

Az elmúlt években a GB & Partners olyan, mára sikertörténetnek számító cégekbe fektetett be és állította őket növekedési pályára, mint a világszinten is elismert Nanushka divatmárka, a gyógyszerhatóanyag-tisztításra fókuszáló Rotachrom, vagy az online jegyértékesítési piacot Magyarországon meghatározó Jegymester.

A GB & Partners Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. jelenleg öt alapot kezel közel 28 milliárd forint jegyzett tőke összértékben.