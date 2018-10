Haladékot kaphatnak a fúrt kutak tulajdonosai

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kezdeményezte az illegális kutak moratóriumának 2020-ig szóló meghosszabbítását - írja a szervezet az Origóhoz eljuttatott közleményében.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) még 2016-ban kezdeményezte azt a törvénymódosítást, miszerint az illegálisan kialakított kút fennmaradását 2018. december 31-ig bírságmentesen lehessen engedélyeztetni az illetékes vízügyi hatóságoknál.

Összhangban a Víz Keretirányelv stratégia tervének 2021-ig elkészítendő felülvizsgálatával, valamint a Vidékfejlesztési Program mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazatfejlesztési felhívásának 2020. augusztus 3-i utolsó benyújtási lehetőségével,

a moratórium 2020 végéig történő meghosszabbítását kezdeményezte a NAK.

Erről a napokban tárgyal a kormány.

A 2016-ban életbe lépett moratóriumot megelőzően azt a vízhasználót, aki vízjogi engedély nélkül hozott létre vízkivételt biztosító létesítményt, a vízügyi hatóság kötelezhette a kivételezés megszüntetésére vagy felfüggesztésére.Kötelezhette továbbá magának a kútnak az átalakítására, és indokolt esetben annak megszüntetésére.

Ezen kívül akár 1 millió forintig terjedő bírságot is kaphatott a vétkes.

A NAK által 2016-ban indítványozott törvénymódosítás amellett, hogy eltörölte a fentiekben részletezett szankciókat, lehetővé tette, hogy a legálissá vált kutak tulajdonosai európai uniós pályázatokon is indulhassanak. A visszajelzések alapján számos gazdálkodó élt a lehetőséggel. Az uniós források biztonságos lehívása érdekében a NAK kezdeményezte a moratórium 2020. december 31-ig történő meghosszabbítását.

A jelenlegi törvénymódosító javaslat szerint mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a személy, aki az engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített, vízkivételt biztosító vízilétesítmények – többek között a mezőgazdasági célú, a zártkerti, illetve a házi vízigényt kiszolgáló kutak – vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárását

2020. december 31-ig kérelmezi.

A NAK jelenleg azon dolgozik, hogy az illegális kutak fennmaradási engedélyezése minél egyszerűbben, olcsóbban és gyorsabban megtörténhessen. A jogalkotó már nem csak bírságot, hanem a vízügyi hatóság eljárási díjait is eltörölte. A NAK az üzemeltetésre is szóló fennmaradási engedély szakmai követelményeinek egyszerűsítésén túl azt is fontosnak tartja, hogy az annak való megfeleltetést ne egyszerre az engedély megszerzésekor kelljen teljesítenie, hanem az engedély érvényessége alatt. Ezáltal biztosítható lenne a költségek ütemezett elosztása.