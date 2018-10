Titok, ki vette meg a legdrágább lakást Angliában

Eladták a brit lakáspiac legdrágább lakását. A kétszintes luxusingatlant két holdingtársaság vásárolta meg, ám egy sajátos körülmény miatt, a mögöttük álló befektetőket, magánszemélyeket a tranzakcióval kapcsolatban nem kell kötelezően nyilvánosságra hozni.

A korábbi legdrágább brit ingatlant, a 300 éves Park Palace-t, még 2011-ben vásárolta meg egy orosz mágnás, 140 millió fontért.

Az akkor felállított értékesítési rekord dőlt meg most, miután nyilvánosságra került, hogy vevőre talált Knightsbridge-ben, London luxusnegyedében, a One Hyde Park nevű tömbben lévő, kétszintes, B.10.01. számú lakás, ennél is drágábban.

A lakás korábban, 2009-es befejezése óta, az épületkomplexum fejlesztőjének, egy Nick Candy nevű férfinak a tulajdonában állt. Az ilyen nagy értékű, különleges ingatlanoknál teljesen bevett dolog, hogy a vevőt nemzetközi ügynökségek keresik meg, ám itt az eladó közvetlenül értékesítette lakását új tulajdonosának.

A penthouse lakásról annyit tudni, hogy körerkéllyel rendelkezik, ahonnan pazar kilátás nyílik Londonra. Saját borospince, golfszimulátor, és a közeli ötcsilagos hotel nyújtotta, 24 órás szolgáltatások tartoznak hozzá.

A vevő két cég, a London Holdings és London Dorman, amik a vásárláskor a Credit Suisse folyósította korábbi kölcsön törlesztését is átvállalták.

Az azonban, hogy ki, vagy kik állnak a vállalatok mögött, rejtély.

A két céget ugyanis Guernsey-ben jegyezték be. A sziget egy különleges státuszú kis szigetcsoport része. A földdarab - néhány másikkal együtt a Csatorna-szigetek közül - a Guernsey Bailiffség területéhez tartozik. Ez a szerveződés a brit koronától ugyan függő viszonyban van, de nem tagja az Uniónak, földrajzi elhelyezkedése ellenére sem. A vonatkozó szabályok értelmében, nincs kötelezettség arra nézve, hogy a vevők felfedjék személyazonosságukat, és az eljáró földhivatalnak sem kell azt megtennie.

Amely egyébként már lefolytatta a szükséges bejegyzési procedúrát. Így hivatalosan ez minden idők legdrágábban értékesített brit lakóingatlana.

A vételár 160 millió font, azaz mintegy 59 milliárd forint volt.

A Quartz az ügylet kapcsán megjegyzi: a szabályozástól függetlenül, egyáltalán nem szokatlan az, hogy ekkora értékű ingatlanvásárlásnál a vevő(k) szeretné megőrizni inkognitóját. Az Egyesült Királyság mellett, például New York városában is zajlott az elmúlt években több nagyértékű ingatlanügylet, ahol szintén nem derült fény az új tulajdonosok személyére.