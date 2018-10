Teljesen átalakul a Praktiker

Újragondolta üzletegységeinek működését a Praktiker: egységesítette áruházai szortimentjét, valamint külön hangsúlyt kapott a dekor és lakberendezési termékkínálat a 20 barkácsáruházat működtető vállalatnál. A kisebb alapterületű áruházak felújítása, illetve az új polcrendszerek és látványosabb bemutatóterek kialakításánál a vevői élmény növelésére törekedtek, amitől forgalomnövekedést várnak.

A hazai keresletnövekedésre válaszolva a Praktiker nagy volumenű invesztíciót hajt végre és 5 év alatt modernizálja mind a 20 üzletét Magyarországon. A Wallis Csoport befektetői szerepvállalását, a konszolidációt követően a vezetőségben megfogalmazódott az igény, hogy az alapkínálatot egységesen jelenítsék meg az áruházakban. Ennek kapcsán megtervezték az áruválaszték strukturált, a vásárlók által jól követhető rendszerét.

Egységesek lettek az áruházak, egységes szerkezetben minden áruházunkban ugyanaz az alapszortiment található meg – hangsúlyozta Szita Mária beszerzési igazgató.

A koncepció a polcrendszerek és a bemutatóterek újragondolását kívánta meg, hogy az adott osztály termékei úgy kövessék egymást, hogy az elsőáras termékektől a vásárló könnyen eljuthasson a termékinformációnak és az árnak köszönhetően a magasabb kategóriájú árucikkek felé, miközben a kiegészítő termékek logikusan vannak kihelyezve.

Az alapszortiment mellett szükség van újdonságokra is, de továbbra is a barkácscikkekre és lakberendezési termékekre fókuszálnak. Vásárlóik egyébként egyre több nagyobb értékű és magasabb árkategóriájú terméket választanak.

Bagaméri László értékesítési igazgató kiemelte: vállalatunk idén is az előző évekhez hasonló ütemű emelkedésre számít. Tavaly 20 százalékos növekedést értünk el, valószínűleg idén is két számjegyű lesz a bővülés.

A Praktiker modernizációs programja a kisebb alapterületű, 4800-6000 négyzetméteres barkácsáruházakban kezdődött: Esztergom, Zalaegerszeg és Kaposvár után szeptember közepén Nyíregyházán fejeződött be az átépítés. Az áruházakban nem csak az árukészletet, hanem az arculatot is egységesítették.

A Praktiker 2023-ig az összes áruházát szeretné felújítani. Ez összesen mintegy 130 ezer négyzetméternyi értékesítési területet jelent.A Praktiker Magyarország meghatározó barkácsáruház-lánca, több mint 1500 embernek ad munkát. 1998-ban nyitotta meg első áruházát.