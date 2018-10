Rég nem látott vérengzés a tőzsdéken

Tegnap világszerte beszakadtak a részvényindexek, az amerikai S&P 500 index például február óta nem látott esést mutatott, a Nasdaq Composite pedig idén még nem látott mértékben gyengült. A Dow Jones 830 pontos mínuszban zárt, ami abszolút értékben mérve minden idők harmadik legnagyobb esése.

A rossz hangulat kontinensünkön már tegnap délután is éreztette a hatását: az FTSE 1,3, a CAC40 2,1, a DAX pedig 2,2 százalékot csökkent. Ebben a környezetben a BUX viszonylag jól tartotta magát az 1,1 százalékos leértékelődéssel.

A részvénypiacokat tegnap nap közben az európai autó-, a luxuscikk- és a félvezetőgyártók húzták le. Az európai autószektor annak hatására esett, hogy az EU-ban 2030-ig 35 százalékkal kell csökkenteni a széndioxid-kibocsátást a 2021-es szinthez képest. A chipgyártók amiatt estek, hogy a chipgyártáshoz szükséges berendezésgyártó svájci VAT Group szerint csökken a kereslet. A luxuscikk gyártókat az LVHM jelentése húzta le, mivel a kínai kereslet csökkenését érzékelik. A negatív hangulathoz az is hozzájárult, hogy kiderült: a nagy múltú Sears amerikai kiskereskedelmi lánc csődvédelmet kérhet.

A zárásra már vérfürdő volt a tengerentúlon is, az S&P 500 és a Dow Jones egyaránt 3 százaléknál nagyobb mértékben zuhant. Az Equilor elemzése kiemeli, hogy a részvénypiaci szabadesést az USA-ban a technológiai szektor vezette, amely 4,8 százalékot esett.

Ezt követően az ázsiai kereskedésben is vaskos mínuszokat láthattunk: a Wall Street után szétverték a távol-keleti tőzsdéket is.Az indexek többsége 4 százalék körüli mértékben veszített értékéből, a legnagyobb mértékben a tajvani és a sencseni tőzsde esett, közel 6,5 százalékkal – olvasható a Takarékbank napi pénzpiaci összefoglalójában.

Az európai tőzsdék a mai délelőtt folyamán jellemzően 1-1,5 százalékos mínuszban vannak. A nap hátralévő része sem kecsegtet túlzottan sok jóval, mert az amerikai határidős indexek további szakadást vetítenek előre.

A tőzsdei zuhanás hátterében többek között az áll, hogy a befektetők továbbra is az emelkedő amerikai kamatkörnyezetre és a kötvénypiaci hozamemelkedésre összpontosítanak, amelyek együttesen csökkentik a részvények vonzerejét. Ráadásul egyre jobban eldurvul az USA és Kína közötti kereskedelmi háború.

Emellett kiemelt figyelmet kapnak az amerikai inflációs adatok: amennyiben meghaladják a várakozásokat, tovább erősíthetik a kamatemelési várakozásokat, így fokozódhat a pánik a részvénypiacokon.