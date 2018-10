Gyapjúval erősít a hihetetlen exportokra képes ország

Nem nevezhető szokványosnak az, amit Afrika egyik leginkább fejlődő állama, Kenya produkál kivitelének kérdésében. Most a gyapjúval dobnák fel eddig is sokszínű exportmixüket.

Kenya exportteljesítménye 2017-ben mintegy 5,7 milliárd dollárt tett. Ennek közel harmadát az ott termesztett kávé, tea és különböző fűszernövények kivitele tette ki. Második helyen (közel 600 millió dollárral, a teljes exportteljesítmény 10 százalékával) nem hétköznapi exportáruk álltak. Ezek pedig a vágott virágok, valamint más növények, palánták, facsemeték kivitele.

Az Origo ebben a cikkében írt arról, hogy a kenyai vágott virágnak szerte a világon vannak fontos felvevőpiacai, többek között Európában is. Az ott nevelt növényekből Magyarországra is jut a jeles napokra, az itt termő mennyiség nem lenne képes kielégíteni a magyarok virágajándékozási gyakorlatát. A növényexport gazdasági fontossága még az ásványkincsek kivitelét is megelőzi, melyek csak a lista harmadik helyén állnak.

Az Africanews most helyszíni riportjában arról számol be, hogy Kenyában az avokádótermesztés mintájára rövid idő alatt felfuttatnák a birkatartást is. A kenyai avokádóexportról az Origo ebben a cikkében számolt be.

Avokádóból Kenya a világpiac hatodik legfontosabb szállítója. Gyapjúból jelentősége még kisebb, de egyre több gazdálkodó érdeklődik a juhtartás iránt.

Az International Wool Textile Organization adatai szerint a világ legfontosabb gyapjúellátója továbbra is Ausztrália, közel 25 százalékos termelési részesedéssel, erős ármeghatározó pozícióval, továbbá az ausztrál gyapjútőzsde idei kedvező kilátásaival. Sorban utána Kína majd Új-Zéland következik.

A szervezet a 2015-ös adatokat közli egyelőre, eszerint akkor a világ egésze valamennyivel

több mint 1 millió tonna gyapjút állított elő, amihez több mint 1 milliárd birka nyírása kellett.

Ehhez képest Kenya termelése csekély mértékű, évente mintegy 10 ezer tonnát exportálnak gyapjúból – igaz, belföldi felhasználása számottevő az ország ruhaipara miatt.

Egy friss tanulmányban szereplő, az elmúlt néhány év adatsorait is bemutató megállapítások szerint, a kenyai gyapjúexport néhány millió dolláros teljesítményt generál jelenleg évente. Mértéke azonban folyamatosan nő.

Az ország földrajzi adottságai – különösen a magasföldek – különösen előnyösek a juhtenyésztéshez.

A mezőgazdasági szektorban most kistermelőkre és felvásárlásokra épített modellben kívánják növelni a juhtenyésztés szerepét. Azaz az állatok tartását elsősorban az egyéni gazdálkodásokra bízná az állam, a feldolgozásra váró juhbundát pedig felvásárlók gyűjtenék be.

Így számos vállalkozás jönne létre, illetve erősödnének meg a meglévők. Ez sokak számára jelenthet munkalehetőséget. Sőt, Nairobiban azt szeretnék, ha a szektor később a gazdasági növekedéshez is mind nagyobb mértékben járulna hozzá. Nem titkolják: várhatóan elsősorban az európai piacokat céloznák meg a növekvő mennyiségű gyapjúkivitellel.