Novemberben jön a nyugdíjprémium, halasztás jöhet a fúrt kerti kutaknál

A héten mélyrepülésbe kezdett a MédiaMarkt, de a világ tőzsdéin is komoly esés történt. A BMW debreceni beruházása viszont busásan megtérülhet Magyarországnak. Emellett elindult a világ leghosszabb repülőjárata, és megmutattuk, hogy milyen gigaberuházások várhatók még a fővárosban.

Erre figyeljen, ha fúrt kútját akarja engedélyeztetni

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) kezdeményezte az illegális kutakat érintő moratórium 2020 végéig történő meghosszabbítását. Azaz, ha a javaslatot elfogadják, akkor az idei év végi határidő helyett, 2020-ig kapnának a tulajdonosok lehetőséget arra, hogy az illegális kutak helyzetét bírság nélkül rendezzék.

Jelenleg Magyarországon továbbra is az alapjogszabályt és annak kapcsolódó rendelkezéseit kell szem előtt tartani és végrehajtani. Ez tehát azt is jelenti, hogy mind az új kutak létesítésekor, mind a korábban illegálisan fúrt kutak engedélyeztetésekor ezek szerint kell eljárni, ez alól nincs kivétel. Azok a tulajdonosok, akik nem tudják rendezni a helyzetet, bírságra számíthatnak, sőt kútjukat be is temethetik. További részletekért ITT olvashatja el a cikkünket.

Mélyrepülésben a MediaMarkt

A Ceconomy AG (a korábbi Metro csoport), Európa legnagyobb fogyasztási elektronikai cikkeket forgalmazó kiskereskedelmi cége közölte, hogy – elsősorban a MediaMarkt és a Saturn üzletláncok gyenge eladásainak következtében – a most véget ért 2017/18-as pénzügyi évének működési profitja elmaradt az előrejelzett értéktől.

A bejelentés hatására a cég részvényeinek árfolyama közel 20 százalékkal esett a frankfurti tőzsdén. A Reuters szerint a társaság szeptember 30-ával zárult üzleti évében az EBITDA, vagyis az adózás, kamatok és értékcsökkenési leírás előtti eredmény 630 millió euró lett, szemben a menedzsment alig egy hónappal ezelőtt közzétett 680-710 millió euró közötti várakozásával.

Már novemberben érkezik a nyugdíjprémium

Magyarország történetében immár második alkalommal idén 2,5 millió ember kap nyugdíjprémiumot, amelynek maximális összege a tavalyinál is több, 18 ezer forint. A kifizetések november közepén kezdődnek.

Az ellátást nemcsak az öregségi nyugdíjasok, hanem azok is megkapják, aki nyugdíjra vagy nyugdíjszerű ellátásra jogosultak. A kormány 33 milliárd forintot biztosít a kifizetésekre.

Gazdaságpolitikai cél, hogy az államadósságon belül nullára csökkenjen a devizaadósság aránya

Matolcsy György jegybankelnök, a Figyelő TOP200 konferencián elmondta, hogy 12 nagy fordulatot hajtott végre a Magyar Nemzeti Bank 2013 után és az ország elindult a versenyképességi fordulat felé. A jegybankelnök szerint a 21. században három nagy kihívásra kell válaszolni: a migráció, a technológia és a pénz.

Matolcsy György szintén felszólalt az Országgyűlés Gazdasági bizottságának ülésén ahol elmondta, hogy az alapkamat 610 bázispontos csökkentése 2012 augusztusa és 2017 vége között

1600 milliárd forint kamatmegtakarítást eredményezett a költségvetés számára. Matolcsy György kiemelte, hogy az államadósságban a devizaadósság most mintegy 18 százalékot tesz ki, az lenne a kívánatos, ha ez az arány 0 lenne.

Elindult a világ leghosszabb repülő járata

A Singapore Airlines a héten elindította a Szingapúr - New York járatot, amely leszállás nélkül 19 órát repül egy huzamban. Az útvonalon új Airbus A350-900 Ultra Long Range típusú repülőgépek közlekednek majd, először egy, később várhatóan több is.

A cég ugyanezt a típust alkalmazza majd a Los Angeles – Szingapúr közötti közvetlen útvonalon. Ezen 18 óra lesz a repülési idő, és várhatóan még idén novembertől elindítják a járatokat. A légitársaság a repülőgép gyártójával együttműködve, mindent meg fog tenni a hosszú utazás kényelméért.

Szijjártó Péter szerint busásan megtérül a BMW-beruházás támogatása

A külgazdasági miniszter kijelentette, hogy meg fog térülni az a több mint 12,3 milliárd forint, amellyel a magyar kormány támogatja a BMW debreceni beruházását. Szijjártó Péter az aláírási ceremónián bejelentette azt is, hogy a kormány döntése értelmében a leendő BMW autógyár telephelyéhez közel új csomópontot alakítanak ki az M35-ös autópályán.

Az egymilliárd eurót meghaladó beruházásból felépülő, 560 focipályának megfelelő területen megvalósuló leendő debreceni BMW-gyárban évente 150 ezer gépkocsit gyártanak majd, és több mint ezer új munkahelyet teremtenek.

Rég nem látott vérengzés a tőzsdéken

A héten világszerte beszakadtak a részvényindexek, az amerikai S&P 500 index például február óta nem látott esést mutatott, a Nasdaq Composite is komolyan csökkent. A Dow Jones 830 pontos mínuszban zárt, ami abszolút értékben mérve minden idők harmadik legnagyobb esése.

A rossz hangulat kontinensünkön már korábban is éreztette a hatását: az FTSE 1,3, a CAC40 2,1, a DAX pedig 2,2 százalékot csökkent. Ebben a környezetben a BUX viszonylag jól tartotta magát az 1,1 százalékos leértékelődéssel. A részvénypiacokat a hét közepén az európai autó-, a luxuscikk- és a félvezetőgyártók húzták le. Enyhe korrekció a hét végefelé jött.

Újabb gigaberuházások a fővárosban

Több mint 1100 milliárd forintra rúgó, folyamatban lévő, illetve a jövőben megkezdődő fejlesztéseket is tartalmaz az a 62 tételből álló lista, amelyet a kormány mutatott be a főpolgármesterrel folytatott tárgyalásokon.

A 2020–2026-ra tervezett nagy projektek közé tartoznak a mintegy 200 milliárd forintos Liget Budapest projekt még hátralévő építkezései (a park és a Városligeti-tó teljes megújítása), az új nemzeti galéria, valamint a Pénzügyminisztérium régi-új épületének kialakítása a budai Várban.

Elég lesz a földgáz télre

Felkészült a fűtési szezonra a hazai energiaszektor: a magyar kereskedelmi gáztárolókban 2,8 milliárd köbméter, a biztonsági tárolóban pedig 1,8 milliárd köbméter földgáz van.

Jelenleg 4,6 milliárd köbméter gáz áll rendelkezésre, ami a teljes kapacitás 73,5 százaléka, vagyis a tavalyinál is magasabb a töltöttségi szint - hangsúlyozta Kaderják Péter. A hazai fogyasztási igény 7,8 milliárd köbméter, így a tárolókban most meglévő földgáz a téli fogyasztás 60 százalékára elegendő.

A Google is adatszivárgási botrányba keveredett

A Wall Street Journal birtokába került dokumentumok szerint a Google-nél még márciusban találtak egy hibát a Google+ platformmal kapcsolatban, amely lehetővé tette a külső fejlesztőknek, hogy hozzáférjenek a felhasználók személyes adataihoz.

A Google azonban titkolta az esetét, amely még csak a héten került a nyilvánosság elé. A Google állítólag azért nem jelentette a márciusi adatszivárgást, mert féltek attól, hogy ellenük is megindítják a kongresszusi vizsgálatot, mint történt az a Facebook esetében. Emellett pedig nem akarták, hogy csorba essen a hírnevükön.

Nagyon viszik a magyarok az állampapírokat

Idén a harmadik negyedévben 165 milliárd forinttal 7.368,3 milliárd forintra nőtt a lakossági forint állampapírok állománya, részesedésük ezzel meghaladta a 25 százalékot a teljes adósságon belül.

A kilenc havi bővülés 565 milliárd forintot tett ki, az egész évre tervezett 583 milliárd forintos állománybővülés 97 százalékát. Az egyéves állampapír állománya 3.078 milliárd forintra nőtt. A prémium kötvények állománya 114 milliárd forinttal 2.468 milliárd forintra nőtt szeptember végére. A kétéves lejáratúakból 53 milliárd forintért vásároltak a

Kis mértékben emelkedtek az árak szeptemberben

Szeptemberben a fogyasztói árak átlagosan 3,6 százalékkal magasabbak voltak az egy évvel korábbinál; augusztushoz viszonyítva átlagosan 0,3 százalékkal nőttek.

Az év első kilenc hónapjában a fogyasztói árak átlagosan 2,7 százalékkal nőttek. Az elmúlt egy évben az üzemanyagok és a dohányáruk ára emelkedett jelentős mértékben. A szezonálisan kiigazított éves maginfláció 2,4 százalék volt szeptemberben, a havi 0,3 százalék.

Gyengén teljesít a Volkswagen-csoport

A cég azt közölte, hogy szeptemberben 485 ezer autót értékesített, ami 18,3 százalékos csökkenés éves összevetésben. Európában a Volkswagen AG autóértékesítése 42,6 százalékkal, 91 100 darabra zuhant.

Németországban a csökkenés mértéke még ennél is nagyobb volt, 47,1 százalék, 23,3 ezer eladott autóval. A csoport értékesítése Kínában 10,5 százalékkal, 277,8 ezerre apadt.