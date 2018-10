Bejött az IKEA-nak a vegán hot dog, veszik, mint a cukrot

Alig két hónappal azután, hogy a svéd lánc egyesült államokbeli üzleteiben debütált, elérte az 1 milliós eladási darabszámot az Ikea új, vega hot dogja. A vállalatnál bíztak a sikerben, de ez még a cég döntéshozóit is meglepte. Ám az is világos, a zöldséges változatnak komolyabb tétje is van: hozzájárul a cég karbonlábnyomának csökkentéséhez.