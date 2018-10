A WikiLeaks kiszivárogtatta az Amazon legféltettebb titkát

A WikiLeaks kiszivárogtatta, hogy pontosan hol találhatóak az Amazon adatközpontjai. Eddig csak azt tudtuk, hogy nagyjából hol helyezkednek el, azonban most fény derült az e-kereskedelmi óriás száznál is több adatközpontjának pontos lokációjára.

A WikiLeaks információi szerint az Amazon kitalált neveket adott minden egyes adatközpontjának, annak érdekében, hogy titokban maradjon a pontos helyszínük. Az egyik nevet egy népszerű televíziós sorozatból a Seinfeld-ből szedték.

Virginia államban összesen 38 adatközpontja van az Amazonnak, de Európában, Ázsiában, Ausztráliában és Dél-Amerikában is van létesítményük.

A WikiLeaks ráadásul egy térképet is nyilvánosságra hozott, ahol pontosan megjelölték az épületek helyét. A WikiLieaks jelentésében megjegyzi, hogy az amerikai titkosszolgálat adatainak felhő alapú tárolását jelentős részben az Amazon végzi és a cég jelenleg is pályázik egy 10 milliárd dollár összértékű szerződésere, amelynek keretében a Védelmi Minisztériumnak segítenének az információik online tárolásában.

Az Amazon számára meglehetősen rosszkor jön a WikiLeaks jelentése, hiszen alig egy hete egy belső vizsgálat során kiderült, hogy kínai kémek éveken át figyelhettek több mint harminc amerikai nagyvállalatot, köztük az Amazont és az Apple-t is. A kínaiak a cégek szervereinek alaplapjába helyeztek el rizsszem méretű mikrochipet.

A kínaiak fő célpontja az Elemental Technologies volt, amelyet még 2015-ben vásárolt meg az Amazon. Az Elemental több kormánymegbízást is kapott, valamint a CIA-val és az amerikai haditengerészettel is volt szerződésük. A szervereken tároltak adatokat a Védelmi Minisztériumról, drónok által továbbított biztonsági felvételekről, és az amerikai kongresszusban folytatott magán videóbeszélgetéseket is az Elemental titkosította. Emellett a Belügyminisztérium és a NASA is az Elemenal ügyfelei között szerepelt.