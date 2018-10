Új pénzt vezetnek be Nagy-Britanniában

A brit jegybank (BoE) bejelentette, hogy a brit készpénzállomány megújításának részeként az 50 fontos bankjegyet is polimer-alapanyagúra cseréli.

A jegybank nem közölte, mikor vezetik be az új bankjegyet. Mintegy 16,5 milliárd font értékben, 330 millió darab 50-fontos bankjegy van lakossági kézben.

A BoE a készpénzállomány teljes megújításának részeként

2016-ban mutatta be az első polimer-alapanyagú brit bankjegyet, az új ötfontost, tavaly pedig forgalomba került az ugyanilyen anyagból gyártott tízfontos is. Hamarosan polimer-alapanyagú lesz az új húszfontos is.

Az új típusú bankó jóval tartósabb a hagyományos papírpénzeknél, nehezebben hamisítható, emellett vízálló jellege miatt akkor sem megy tönkre, ha véletlenül kimossák.