Az Amazon hamarosan nekimegy a bankoknak is

A Bain menedzsment tanácsadó vállalat szerint az Amazon gyakorlatilag kockázatmentesen szállhatna be a banki világba, ezzel fenyegetve a legnagyobb pénzügyi intézményeket. Egy friss kutatás szerint pedig az e-kereskedelmi cég előfizetőinek 65 százaléka szívesen nyitna számlát, ha az Amazon bankot alapítana.

Egy most közölt tanulmány - amely hatezer amerikai felnőtt bevonásával készült - megállapította, hogy a legnagyobb bankok jócskán le vannak maradva az Amazon mögött, ha az ügyfelek hűségét veszük mércének. A kutatás eredménye azt jelzi, hogy az Amazon az előfizetőinek egy jelentős részére számíthatna, ha úgy döntene, hogy elkezdenek banki szolgáltatásokat kínálni.

A megkérdezett Amazon Prime tagok 65 százaléka nyitna bankszámlát az e-kereskedelmi cégnél, amennyiben a feltételek hasonlóak, vagy megegyeznek az Amazon által kibocsátott bankkártyával: ingyenes számlavezetés és két százalék készpénz visszatérítés az online vásárlások után.

A nem Amazon Prime tagok között is meglepően népszerű a vállalat, hiszen 43 százalékuk válaszolta azt, hogy igénybe venné a vállalat banki szolgáltatásait. Még megdöbbentőbb, hogy még azok is kipróbálnak a bankolást az Amazonon, akik még sosem vásároltak az oldalon (37 százalék).

A Bain szerint a hagyományos bankokhoz képest sokkal többet is tud nyújtani az Amazon, ráadásul a vállalat által kínált szolgáltatások nagyon népszerűek és folyamatosan fejlődnek, a felhasználóbázis pedig megállíthatatlanul növekszik. A Bain már korábban is támogatta az ötletet, hogy az Amazon lépjen be a banki világba. Márciusban arról számoltak be, hogy az Amazon banki szolgáltatása 70 millió ügyfelet szerezhetne az első öt évében.

Ez azt jelentené, hogy az Amazon felhasználóinak több mint fele a cégnél bankolna. A Bain azt is kiemeli, hogy az Alibaba sikere Kínában és a Rakuten felemelkedése Japánban megrémíti a tradicionális bankokat, hiszen ezek a vállalatok hatalmas adathalmazokkal rendelkeznek, így könnyedén nyithatnak új szektorok felé.