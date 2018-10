Ezért emelt bért az Amazon

November elsejétől az amerikai kiskereskedelemi óriás óránként 15 dollárra (4.200 forint) emeli dolgozói minimálbérét. Ez a lépés 250 ezer dolgozóra, valamint 100 ezer szezonális munkavállalóra lesz hatással. A cég szinte megduplázza a szövetségi minimálbért, amely jelenleg 7,25 dollár (2 ezer forint) óránként.

Korábban az Amazon óránként 11 dollárt (3 ezer forint) fizetett dolgozóinak. Miközben a cég alapítója és vezérigazgatója, Jeff Bezos lett a világ leggazdagabb embere, a cége komoly kritikákat kapott az alacsony bérek, és a rossz munkakörülmények miatt.

Gerald Storch kiskereskedelmi tanácsadó a CNBC On the Money műsorában elmondta, hogy ezzel a lépéssel

az Amazon egy negatív helyzetből állt fel. Storch – aki korábban a Toys 'R' Us elnök vezérigazgatója is volt – hozzátette, hogy több kiskereskedő is az Amazon lépését kívánja követni, megtartva ezzel dolgozóit.

Januárban a Walmart emelte 9 dollárról (2.500 forint) 11 dollárra (3 ezer forint) a minimálbért, a Target pedig tavasszal tett hozzá egy dollárt az alapbérhez és érte el a 12 dollárt (3.300 forint), ráadásul 2020-ig további három dollárt ad hozzá dolgozói órabéréhez.

A National Employment Law Project jelentése szerint legalább hat államban várható béremelés a következő időszakban az Egyesült Államokban.

A bérek emelkednek, a gazdaság jól halad, és alacsony a munkanélküliség is. Biztos vagyok benne, hogy szémos kiskereskedő követi majd az Amazont" – fejtette ki Storch, majd hozzátette, a cég szerinte nem fog árakat emelni, így nem hárítja át a fizetésemelést a vásárlókra.

Ugyan az Amazon növelte az alkalmazottai bérét, viszont megszünteti részvényopciós programját.