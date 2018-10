400 dolláros olajár és gazdasági összeomlás?

A napokban nyoma veszett Dzsamál Hasogdzsi szaúdi újságírónak, akinek az eltűnése egyre nagyobb politikai viharokat kavar. Ha az ügy belátható időn belül nem rendeződik megnyugtatóan, akkor az USA gazdasági szankciókat is kivetne Szaúd-Arábiára, emellett magánbefektetők is megszakítják az üzleti kapcsolatokat a közel-keleti olajországgal. Mindennek hatására a rijádi tőzsde régen látott mértékű zuhanást szenvedett el. Egy időközben megjelent elemzői cikk pedig akár 400 dollárig emelkedő olajárakat és gazdasági katasztrófát vizionál.

Szaúd-Arábia kemény válaszcsapással fenyeget arra az esetre, ha büntetőintézkedéseket hoznak ellene Dzsamál Hasogdzsi ellenzéki újságíró eltűnése miatt - jelentette a közel-keleti ország hivatalos hírügynöksége.

A királyság még komolyabb intézkedésekkel válaszol, ha szankciókkal sújtják. Teljes mértékben visszautasítja a fenyegetéseket és próbálkozásokat, hogy megingassák, gazdasági szankciókkal sújtsák, politikai nyomás alá helyezzék, vagy megismételjék róla a hamis állításokat - mondta egy névtelenséget kérő kormányzati forrás az SPA hírügynökségnek.

A szaúdi Al-Arabiya televízió vezérigazgatója közben gazdasági összeomlást és 100, 200, de akár 400 dollárig száguldó olajárakat vetített előre véleménycikkében arra az esetre, ha az USA szankciókat vetne ki az országra - írja a CNBC.

Az USA megfenyegette Rijádot

Donald Trump amerikai elnök egy televíziós interjúban szombaton kijelentette, hogy az Egyesült Államok szigorúan megtorolná, ha kiderülne, hogy a szaúdi vezetés áll Dzsamál Hasogdzsi eltűnése mögött. Washington és Rijád egyébként évtizedek óta elkötelezett szövetségesek, és a két ország Donald Trump hivatalba lépése óta még szorosabbra fűzte kapcsolatait.

Az újonnan megválasztott amerikai elnök első külföldi útja Szaúd-Arábiába vezetett, ahol 110 milliárd dolláros fegyvereladási üzletet jelentettek be. Az Egyesült Államoknak szüksége van Szaúd-Arábia támogatására a Közel-Keleten az iráni befolyás ellensúlyozására, a terrorizmus elleni küzdelemben, továbbá a készülőben lévő izraeli-palesztin béketerv támogatására is.

Vasárnap brit-francia-német külügyminiszteri felhívást tettek közzé azzal a céllal, hogy „szavahihető módon" vizsgálják ki az ügyet. Meg kell találni és el kell számoltatni a felelősöket - hangzik a Londonban kiadott közös közlemény.

Támogatjuk a közös szaúdi-török erőfeszítéseket ebben az értelemben, és elvárjuk a szaúd-arábiai kormányzattól a teljes és részletes választ - írta Jeremy Hunt brit, Jean-Yves Le Drian francia és Heiko Maas német külügyminiszter.

Gyanús körülmények között tűnt el a hírlapíró

Az ellenzéki hírlapírónak azt követően veszett nyoma, hogy október 2-án bement hazája isztambuli konzulátusára, hogy közelgő esküvőjéhez beszerezze a szükséges hivatalos dokumentumokat. A The Washington Post című amerikai napilap - amelynek a szaúdi újságíró is munkatársa volt – még csütörtökön internetes oldalán azt közölte, hogy a tudomására jutott hang- és videofelvételek szerint Hasogdzsit meggyilkolták a képviselet épületében. Rijád ezt tagadja, és azt állítja, hogy az újságíró szabadon távozott a konzulátusról.

A szaúdi uralkodócsalád egyik befolyásos tagja, Háled el-Fejszál herceg, Mekka kormányzója Törökországba utazott, és találkozott Recep Tayyip Erdogan török államfővel az eltűnés ügyében - közölte két bennfentes forrás is.

A szaúdi tőzsdeindex az amerikai szankciók kilátásba helyezésének hatására hét százalékot esett, ami a legnagyobb csökkenés 2014, az olajárak összeomlása óta.

Egyre többen szakítanak a közel-keleti olajállammal

Közben egyre nagyobb hullámokat vet a szaúdi konzulátuson eltűnt újságíró ügye olyan szempontból is, hogy egyre többen mondják le tervezett szaúd-arábiai útjukat, illetve szakítják meg ottani üzleti kapcsolataikat. Lemondta részvételét a CNN amerikai hírtelevízió és a Financial Times című brit napilap is az október végén Rijádban tartandó Saudi Future Investment Initiative befektetési konferencián Hasogdzsi eltűnése miatt. Nem sokkal később a Bloomberg hírügynökség is jelezte, hogy nem vesz részt médiapartnerként a rendezvényen.