Csúnyán beszakadtak a tőzsdék

A hét első felében az amerikai munkaerőpiaci adatok tovább erősítették a robogó amerikai gazdasággal kapcsolatos képet, így folytatódott az amerikai hozamok éles emelkedése és a nemzetközi részvénypiacok csökkenése. A hét második felében rég nem látott szakadást produkáltak a tőzsdék.

Noha - feltehetően a Michael hurrikán megelőző Florence miatt - a vártnál kevesebb új munkahely keletkezett a tengerentúlon, az előző kéthavi adatot meredeken felfelé módosították, miközben a munkanélküliségi ráta mintegy fél évszázados mélypontra, 3,7 százalékra süllyedt. A bérek a vártnak megfelelően, 2,8 százalékkal emelkednek, de az egyre feszesebb munkaerőpiac miatt gyorsulhat a bérnövekedés, ami további kamatemelésre késztetheti az amerikai jegybank szerepét betöltő Fedet.

Mindenütt kitáraztak a részvényekből

A hét első felében a tengerentúlon az eddigi éllovas részvények vezették az esést, mint az Apple, az Amazon, a Facebook, a Microsoft, mivel a befektetők aggódnak a magas értékeltségük miatt. Az európai piacokon az egyik legnagyobb vesztes a Danske Bank volt, mivel amerikai vizsgálat is indul az észt leánybankjának 200 milliárd eurós pénzmosási botránya miatt.A hét második felét tekintve, az európai piacok jelentős szakadással fejezték be a csütörtöki napot, 2 százalék körüli eséssel, miután kiújultak az Olaszországgal kapcsolatos aggodalmak, illetve az általános globális eladási hullám alól nyilván Európa sem volt kivétel. Pénteken kissé javítani tudtak ezen az eredményen, de a piacok többsége a hét utolsó napján is csak oldalazásra volt képes.

A hangulatot nem segítette, hogy a német kormány csökkentette az idei és a jövő évi GDP növekedési tervszámait, az ideit 2,3-ról 1,8 százalékra, a jövő évit szintén 1,8 százalékra a korábban várt 2,1 százalékról.

Az amerikai piacok szintén jelentős eséssel folytatták a hét második felét is, a Dow két nap alatt így már 1400 pontot esett és benézett az 50 napos mozgó átlaga alá az S&P-vel egyetemben.

A kitárazás oka a hirtelen észrevett gyors kötvényhozam emelkedés, ami növeli a forrásköltségeket, tőkét terel el a részvénypiacokról és alapot szolgáltat Trump elnöknek is, hogy kritizálja a Fed agresszív kamatemelési pályáját. Ez utóbbi meglátást a piac egy jelentős része is osztja, míg néhányan azzal érvelnek, hogy a kiváló számokat produkáló amerikai gazdaság viszont lehetővé teszi ezt a szigorítási pályát.

A hét egészét tekintve a nemzetközi piacok közül a Dow Jones 4,2, az S&P500 4,1, a Nasdaq 3,7, a német DAX 4,9, a londoni FTSE pedig 4,4 százalékos mínuszt halmozott fel.

Elvész a dollár menedék pozíciója?

A dollár gyenge szinteken ragadt a hét végén a fő riválisaival szemben, mivel a megjelent amerikai inflációs számokaz elemzői várakozásoknál alacsonyabb ütemet mutattak, az egyre feszesebb munkaerőpiac ellenére is. A dollár menedék pozícióját ezen felül most az is veszélyezteti, hogy Trump elnök keményen nekiment a Fednek: kifejezte egyet nem értését a restrikciós monetáris politikával.

A jüan tovább „gyengült" a kínai központi bank közreműködésével, amely a 6,9098-as értékre fixálta be a dollár ellenében és egyre közelebb kerül a pszichológiailag fontos 7-es szinthez, amit az 1 évre előretekintő forward ügyletek is alátámasztanak, amelyek már a 7,049-es szintnél járnak.

A forint a múlt héten az euróval szemben gyakorlatilag stagnált (-0,2 százalék), a dollár ellenében 0,4 százalékot vesztett az értékéből, miközben az EUR/USD devizapár 0,4 százalékot mozdult el felfelé a hét egésze alatt. A feltörekvő piacokon – köztük a forintén – különösebb piacbefolyásoló esemény nem történt a héten, az előző hetekben látott feltörekvő piaci pánik kissé kezd alábbhagyni, már nem számít mindenki a piacok drasztikus összeomlására, és ez látszik is a feltörekvő devizákon. A forint péntek estére például egészen a 324-es szintig tudott visszaerősödni az euró ellenében.

A BUX is összeomlott

A hét utolsó előtti napján a budapesti tőzsde csúnyán összeszakadt a nap végére az erős nemzetközi pánikhangulatban: 2,5 százalékos mínusszal fejezte be a napot, követve a nemzetközi negatív hangulatot és aggodalmakat.



A magas, 15 milliárd forintos forgalomban az OTP és a Mol 3 százalék feletti mértékben esett, a Richter viszont így is kisebb pluszban tudott zárni. Pénteken aztán egy jelentősebb 1,2 százalékos korrekciót tudott felmutatni a hazai börze. Az emelkedést a Mol vezette és a Richter is szépen teljesített.

A BUX index a héten összességében 1,6 százalékos mínuszt szedett össze, amivel a negatív globális hangulatban a legjobb teljesítményt nyújtó piacok között volt, a blue chip papírok pedig 0,3 és 2 százalék közötti esést szenvedtek el, a legnagyobbat az OTP zakózott.