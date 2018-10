Ittas vásárlás: megmutatjuk mennyit költenek az emberek részegen

Az interneten számtalan olyan történet kering, amikor valaki részegen vásárolt magának teljesen szükségtelen dolgokat, néhány kirívó esetben ráadásul több millió forintnak megfelelő összegért. Az Egyesült Államokban évente 30 milliárd dollárt költenek el ittasan, ráadásul minden negyedik felnőtt vásárolt már így.

Egy brit házaspár 2017-ben - Mark Lee és Gina Lyons - nészúton volt Sri Lankán, ahol egy este fejenként megittak tizenkét felest majd úgy gondolták, hogy remek befektetés lenne megvenni a szállodát ahol laknak. így is tettek és összesen 39 576 dollárt fizettek érte három éves részletben.

Egy évvel később a pár arról beszélt, hogy végül is nem bánták meg a döntést, a hotelt azóta felújították, átnevezték és ismét megnyitották a vendégek előtt. Azonban van aki még ennél is rosszabbul járt, erről pedig egy korábbi cikkünkben írtunk, ahol bemutattuk a legnagyobb hülyeségeket, amelyeket ittasan vettek az interneten.

A házaspár arról is mesélt, hogy sokáig bűntudatuk volt, hiszen hamarosan megszületik a kisbabájuk és rosszul érezték magukat amiatt, hogy egy ekkora butaságra költötték a pénzüket, ráadásul az sem biztos, hogy működni fog a dolog, mert egyikőjüknek sincs tapasztalata ezen a területen.

Cristy Raposo-Perry is elkövette az ittas vásárlás hibáját. Ő végzős egyetemistaként látogatott el egy hétvégére az Egyesült Államok egyik híres borvidékére, ahol néhány pohár után 325 dollár értékben rendelt magának néhány üveggel és kiszállíttatta az ország másik végébe, ahol lakik. Cristy elmesélte, hogy fogalma sem volt róla, hogy tényleg minőségi-e a bor amit iszik. Hozzátette, hogy annyira be volt rúgva, hogy ha szőlőlevet adnak neki, akkor is azt ordibálta volna, hogy varázslatos ez a bor.

Egy idén bemutatott tanulmány szerint az amerikaiak évente 30 milliárd dollárt költenek el ittasan, átlagosan 447 dollárt fejenként. Összesen 68 amerikai vásárolt már részegen, ez pedig azt jelenti, hogy minden negyedik ember. A megkérdezett férfiak csaknem fele (48%), míg a nők 41 százaléka vallotta be, hogy rendszeresen köti össze az ivást vásárlással.

A férfiak költenek többet, átlagosan 564 dollárt, míg a nők 282 dollárt.

A különböző generációk között is jelentősek a különbségek. Az ezredfordulósok évente átlagosan 206 dollárt vásárolnak el részege, míg az X generáció tagja ennél jóval többet, 738 dollárt költenek. Az ittas felnőttek leggyakrabban pizzát, ruhákat és koncert jegyet rendelnek, de sportfogadásra és prostituáltakra is sokat költenek.

Jessy Warner-Cohen pszichológus szerint azért vagyunk hajlamosabbak butaságokra komoly összegeket kiadni részegen, mivel az alkohol az agynak a döntésekért felelős részét is befolyásolja. Emiatt sokkal hajlamosabbak vagyunk impulzívan és meggondolatlanul dönteni, vagy éppen cselekedni.