Figyeljen oda, napokra is leállhatnak szolgáltatások ennél a banknál

Több napon át tartó informatikai átállás lesz a Budapest Banknál, írja a pénzintézet közleményében. Érdemes odafigyelni, mikor milyen banki ügyet lehet vagy épp nem lehet intézni ügyfeleiknek. Lesznek szolgáltatások, melyek teljesen leállnak.

A Budapest Bank a jövő hét második felében, 2018. október 24. szerda 21 órától 2018. október 29. hétfő 6 óráig vezeti be új, legmodernebb technológiát alkalmazó kártyarendszerét.

A négy napig tartó informatikai átállás ideje alatt ideiglenesen több szolgáltatás elérhetősége szünetel majd.

A bankkártyás fizetés és az ATM-es készpénzfelvétel ez idő alatt is működni fog, de kisebb kiesések előfordulhatnak. Az átállás két bankszünnappal is jár, ezért az október 22-ével kezdődő héten − a munkaszüneti napokat is figyelembe véve − bankfióki ügyintézésre, utalás indítására és fogadására csak október 24-én, szerdán lesz lehetőség.

A Budapest Bank felhívja ügyfelei figyelmét, hogy a 2018. október 24. szerda 21 órától 2018. október 29. hétfő 6 óráig tartó informatikai átállás alatt egyes szolgáltatásai időszakosan szünetelnek.

Erről a bank szeptember 20-án már részletesen beszámolt sajtóközleményben is, amely a bank honlapján itt érhető el.

A gördülékeny átállás érdekében a Budapest Bank október 25-én, csütörtökön, valamint 26-án, pénteken könyvelési, pénztári és pénzforgalmi bankszünnapot tart.

Az átállás ideje alatt a bankkártyák a megszokott módon használhatók lesznek fizetésre és ATM-en keresztüli készpénzfelvételre, azonban szombat délután előfordulhatnak rövid ideig tartó, átmeneti kiesések.

A Budapest Bank azt javasolja ügyfeleinek, hogy a kártyás fizetéseken és az ATM-es készpénzfelvételen kívül pénzügyeik intézését lehetőség szerint a rendszer bevezetését megelőző, október 15-i hétre időzítsék, mivel a bankszünnapok és a nemzeti ünnep munkaszüneti napjai miatt az átállás hetében csak október 24-én, szerdán lesz a lehetőség bankfióki ügyintézésre, utalás indítására és fogadására.

Az átállás ideje alatt a pénzintézet elektronikus csatornái, az internetbank, a mobilapplikáció, az SMS-ügyintézés és az Üzleti Terminál (Budapest Internetbank, Budapest Mobil Internetbank, Budapest Mobilbank, Business Terminal)

nem lesznek elérhetőek, továbbá nem lehet majd például utalást indítani és fogadni, a telefonos ügyfélszolgálat csak korlátozott, kártyával kapcsolatos ügyekben tud segíteni.

Az új kártyarendszer, amely a bank egyik informatikai alaprendszere, az ügyfelek számára is sok előnnyel jár majd. Többek között felgyorsulhatnak a digitális fejlesztések a banknál, és a jövőben lehetővé válik új, innovatív kártyakonstrukciók, hűségprogramok és pénzbefizetésre alkalmas bankautomaták, továbbá a teljesen online bankszámlanyitás és hitelfelvétel bevezetése.

A Budapest Bank részletes tájékoztatással és tanácsokkal szolgál ügyfeleinek arról, hogyan készüljenek az informatikai átállás időszakára, a www.budapestbank.hu/kartyahirek oldalon.