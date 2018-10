Néhány zöldségfélét, köztük a paprikaféléket és a zöldborsót ugyan károsította a hosszú aszályos időjárás, a csemegekukoricának ugyanakkor jót tett a meleg, rekordtermés várható. A zöldségtermés az idén megközelítheti a tavalyihoz hasonló 1,9 millió tonnát, a mennyiséget azonban októberi időjárás még akár 5 százalékkal is befolyásolhatja - mondta a Magyar Zöldség-gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (FruitVeB) elnöke az MTI-nek hétfőn.

Ledó Ferenc közölte, a hajtatott zöldségekből a tavalyi 439,5 ezer tonnához hasonló mennyiséget várnak. A július vége és az augusztus 20. közötti hőség miatt jelentős károkat szenvedtek főleg a hajtatott paprikafélék, amelyből 180-185 ezer tonnát takaríthatnak be a termelők. Az idén tölteni való paprikából valamivel több, kápiából kevesebb, hegyes erős típusból pedig a tavalyihoz hasonló mennyiségű várható.

Az augusztusi meleg jelentős mennyiségi és minőségi kárt okozott a hajtatott paradicsom termésben, a zöldségből 25-130 ezer tonnát takaríthatnak be a gazdák december közepéig - jelezte.

Becslések szerint szabadföldről 1,4 millió tonna termés várható, tavaly még 1,5 millió tonnát takarítottak be. Ipari paradicsomból ugyanakkor 5-10 ezer tonnával is többet takaríthatnak be idén, 125-130 ezer tonna termésre számítanak.

A zöldborsó begyűjtése befejeződött: a késői vetéskezdet és a meleg, az aszályos április és május miatt mintegy 20 százalékkal, 65 ezer tonnára csökkent a mennyisége az előző évhez képest.

A vöröshagyma termésmennyisége 10-15 százalékkal marad el a tavalyitól, 60-62 ezer tonna körül alakul, a késői vetés, valamint az aszály miatt lett kevesebb a tavalyinál.

Betakarították a sárgarépát

A FruitVeB elnöke ismertette, sárgarépát az idén a tavalyinál kissé nagyobb területen, 1400 hektáron vetettek. Október elején takarították be az ipari és tárolásra szánt fajtákat, amelyek aránya 75-80 százalék. A termesztett répák 95 százaléka öntözhető, így az aszály kevésbé befolyásolja a termésmennyiséget, ami az idén 70-75 ezer tonna körül várható.

Gyökérpetrezselymet és paszternákot 2000 hektáron termesztenek, a tavaszi meleg miatt most rosszak voltak a kelések, és az augusztusi hőség és aszály miatt vékonyabbak a gyökerek. Ez jelentős terméskiesést okoz, a tavalyi 62 ezer tonnával szemben az idén csak 52-55 ezer tonna várható.

Kedvezett viszont az időjárás az ország nagy részén a csemegekukoricának, amelyből a 34-35 ezer hektárt kitevő területről rekord- vagy rekordközeli termés várható 550-600 ezer tonnával. Az idén a korábbi évekhez képest erősebb volt a kukoricamoly-fertőzés, amely ellen a termelők korszerűen és szakszerűen védekeztek.

Több lesz a gomba is

A termesztett gomba mennyisége az idén 31,5-32 ezer tonna, 2-3 százalékkal több, mint tavaly - ismertette az elnök.

Nagyban mások az árak

A terméktanács honlapján közzétett legfrissebb kínálati árak szerint a Budapesti Nagybani Piacon a tölteni való, első osztályú paprika kilogrammonként 330-370 forint között van, a paradicsom 420-480 forint között.