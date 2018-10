Az Aldi elárulja, hogyan kerülhetnek be a hazai borok a polcaikra

A Hegyközségek Nemzeti Tanácsának felmérése szerint 100-ból 11 fogyasztó a diszkontokban vásárol bort. Nem véletlen, hogy ezek az üzletláncok egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek erre a szegmensre. Ez egyrészt az erőteljesebb marketingből látszik, másrészt abból, hogy sokkal tudatosabb a beszerzés, a korábbi évekhez képest jelentősen magasabb minőségű borok kerülnek a diszkontok polcaira, ahol a legnagyobb hazai borászatoknak sem ciki már megjelenni.

A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa egy éve készített reprezentatív felmérést a hazai borfogyasztási szokásokról. Ennek megálapításai szerint a magasabb jövedelműek többet vásárolnak közvetlenül a borászatoknál és borászati szaküzletekben, mint a kevésbé vagyonosak. A hazai hiper- és szupermarketek a borvásárlás szempontjából meghatározók, itt történik a vásárlások közel fele, míg a diszkontokban a 11 százaléka.

Az elmúlt 1-2 évben határozottan megfigyelhető trend, hogy a diszkontláncok (pl.: Lidl, Aldi) igyekeznek erősebb borkínálattal megjelenni – ha nem is folyamatosan, de évente több alkalommal hangsúlyos a borválaszték. Ennek egyrészt komoly marketingértéke van: az eddig csak a borszaküzletekből ismert nevesebb borászatok megjelenése a diszkontok borkínálatának összképén is nagyot tud dobni, másrészt a gasztronómia fejlődésével sokak számára vált fontosabbá a minőségi(bb) borfogyasztás.

Érdekes az áruházláncok beszerzési stratégiája. Az egyik legnagyobb lánc, az Aldi az agrárszektor.hu-t arról tájékoztatta, hogy az idei év tavaszától megújult a borbeszerzési stratégiájuk, amelynek fókuszában egyrészt a legismertebb és a vásárlók által legkeresettebb magyar borászatok termékei állnak. Az üzletlánc polcain egyre több az exkluzív, neves termelők által, kizárólag az áruházlánc számára palackozott bor.

Mint megtudtuk, a lánc a beszállítói – így a borászatok – kiválasztásakor olyan partnereket keres, akik teljesítik az Aldi termékfilozófiájának alapjait: folyamatosan képesek legyenek jó minőségben árut biztosítani kiváló ár/érték arányban. A borászatok esetén is fontos kitétel, hogy a termék ne legyen se alul-, se túlárazva. Az üzletlánc minden tételt kategóriájában a legjobb áron kíván biztosítani a vásárlók számára, ugyanakkor szeretnék elkerülni, hogy egy-egy értékesítési akcióval egy tétel alulárazottá váljon, hiszen az is fontos, hogy a vásárlók a borászatokat termék és ár alapján a megfelelő helyre pozicionálják.

De hogy lehet bekerülni termelőként egy diszkonthoz?

Az Aldinál a modell a következő:

Az érdeklődő borászatoknak érdemes először írásban felkeresniük az üzletláncot, és röviden bemutatni a pincészetet, illetve annak borszortimentjét. Az írásbeli megkeresés azért is fontos, mert itt egyeztethetők a legfontosabb kérdések, például az elvárt legkisebb szállítási mennyiség, amely a tapasztalat szerint sokszor gátat szab az együttműködésnek.

Ezután megvizsgálják, mely tételek lehetnek érdekesek a vásárlók számára, illetve mely tételek férnek be a szortimentbe, vagy az akciós kínálatba, és abból kérnek palackmintát.

Majd megkezdődik a kóstolási folyamat: a borkiválasztás ugyanis egy háromlépcsős, vakkóstoláson alapuló folyamat, amelynek során a szakmai szempontokat és a vásárlóközönség elvárásait egyaránt figyelembe veszik.

A minimális rendelési mennyiség kategóriánként változó, teljesen eltérő az 1000 forint alatti, az 1000 és 2000 forint közötti, vagy a 2000 forint feletti kategóriában. Az egyes mennyiségeket minden esetben egyeztetik a beszállítókkal.

Az ugyanakkor - pont a beszerzési stratégia miatt - kevéssé valószínű, hogy kisebb termelők is megjelenjenek, vagy hogy regionálisan alakítsák a szortimentet, tehát hogy egy-egy áruházban például 100 kilométeres körzetből is legyenek borok.

A diszkontok ugyanis szűkebb szortimentet tartanak fenn, és beszerzési stratégiájuk azt célozza, hogy a vásárlók minden áruházban ugyanazon termékekkel találkozzanak, ez alól a bor sem jelent kivételt. Az egyik legfontosabb kritérium a mennyiség, vagyis a pincészetnek képesnek kell lennie akkora mennyiséget szállítani, ami elég országosan 135 üzlet (az Aldi esetében) kínálatához. Ez sokszor még lehetetlen feladat elé állítja a kisebb pincészeteket.