Majdnem annyit foglalkozunk ügyintézéssel, mint a gyerekeinkkel

Értékes órákat rabolnak el napjainkból az elintézendő feladatok, a bevásárlás és az ingázás – ez derült ki a CIB Bank megbízásából készült Nagy Időbevallás reprezentatív kutatásból. Bár szíve szerint több időt szánna a családra és alvásra, az átlag magyar mindennap majdnem egy órát pazarol ügyintézésre – beleértve a banki ügyek intézését is –, alig kevesebbet, mint amennyit a gyerekeivel tud tölteni.

A CIB Bank megbízásából készített reprezentatív felmérés szerint szórakozásra, kikapcsolódásra biztosan nem jut naponta nyolc óránk: erre a 24 órából mindössze kicsit több mint 2 óra marad.

Az alvással eltöltött idő sem éri el a kívánatos szintet, erre alig hét óra jut naponta. A teljes munkaidőben foglalkoztatottak több mint 8 órát dolgoznak a hétköznapokon, és 1 óra megy el minden nap az ingázással.

Közel két órát vesz el a napunkból a házimunka, de elmegy kicsit több mint 1-1 óra a személyi higiéniára és az evésre-ivásra is. Majdnem 1 órát visz el a vásárlás is. A gyerekekre hatvan percnél is kevesebb jut, ami alig több annál, mint amennyit az elintézendőkkel töltünk.

A megkérdezettek harmada érzi úgy, hogy túl nagy szeletet hasít ki az életéből a munka, az ezzel összefüggő utazás és az ügyintézés, miközben a kelleténél kevesebbet fordíthat a családra, a sportra, az alvásra és a hobbijára. Ha tehetnék, a legtöbben a családjukkal lennének többet (67 százalék), bár a nőkre ez inkább igaz, mint a férfiakra (59, és 75 százalék). Fordított a helyzet a szabadidős tevékenységeknél: ezekhez a férfiak rendelnének több időt (37, és 21 százalék), csakúgy, mint a sportolásra: a férfiak 30 százalék a mozogna többet, míg a nőknél csupán 20 százalék ez az arány.

Egyetértés van a nemek között abban, hogy jól jönne több pihenés, ezt a megkérdezettek fele jelezte, a nők és a férfiak nagyon hasonló arányban (52, és 47 százalék). Csaknem ugyanennyi válaszadó vágyna több utazásra, kirándulásra.

A felmérés szerint akár több mint évi 2 teljes napot spórolhatnak maguknak azok, akik kihasználják a különböző digitálisan elérhető, nagyrészt pénzügyi megoldásokat, pl. internetbankot, banki mobilapplikációt, vagy online ügyintézést.

Ezek közül a legtöbben a netes vásárlás lehetőségével élnek: a megkérdezettek 82 százaléka legalább alkalmanként vásárol az interneten. Internetbankolni 62 százalék szokott, de több mint felük ügyfélkaput, valamint a telefonos és a rezsiszolgáltatók által biztosított online ügyintézés lehetőségét is használja.