A világ vezető egyeteme 1 milliárd dollárral fogad a jövőre

A Massachusetts Institute of Technology (MIT) 1 milliárd dollárt fordít a mesterséges intelligencia kutatásra és az informatika oktatásra annak érdekében, hogy megoldást találjanak a globális problémákra és kihívásokra. A mostani bejelentéséhez mérhető változásra legutóbb 1950-ben volt példa a világ legrangosabb technológiai egyetemén.

Az MIT egy új iskolát fog létrehozni, amely kizárólag számítástechnika oktatással foglalkozik majd, azonban ezt több területre tükrözik, köztük a közgazdaságra, újságírásra és a politikára. Marty Schmidt, az MIT elnöke szerint a változtatások lehetővé teszik, hogy a diákok a legújabb technológiákkal dolgozhassanak.

Az MIT ráadásul más szakokkal is összeköti az új számítástechnikai iskolát, így minden szakterület részesülhet megfelelő informatikai oktatásban, amely nagy segítség lesz a diákok számára a változó világban.

Schmidt hozzátette, hogy a diákok 40 százaléka már most is valamilyen informatikai tanulmányt végez. Az egyetemisták kezdik felismerni, hogy bármilyen szakirányba is tervezik a jövőt, a számítástechnika elengedhetetlen a mai világban.

Az új iskola saját épületet is kap majd hála Stephen A. Schwarzman, a Blackstone vezérigazgatójának és alapítójának 350 millió dolláros adományának.

Schwarzman elmondta, hogy jelenleg nincs annál fontosabb és értékesebb, mint a mesterséges intelligenciában (MI) rejlő lehetőségek kiaknázása, valamint világviszonylatban is versenyképesnek maradni ezen a területen, hiszen az MI fejlődése az egész társadalomra pozitívan fog hatni.

Schwarzman adománya mellett az MIT további 300 millió dollárt gyűjtött össze, és hamarosan a maradék pénz is meglesz az 1 milliárd dolláros beruházáshoz. Az új informatikai kar 50 új állást teremt majd, emellett pedig megduplázza az egyetem tanulói kapacitását is. Az MIT informatikai karja 2019 szeptemberében indul el, az épületet pedig 2022-ben adják át.