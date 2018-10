Kik profitálhatnak a legtöbbet az új királyi gyermekből?

A napokban közölte a világsajtó a hírt, hogy Meghan Markle, Harry herceg felesége gyereket vár. A korábbi tapasztalatok alapján máris beindultak a találgatások, hogy milyen hatással lehet az üzleti életre Nagy-Britanniában az újabb királyi gyermek érkezése?

Egy olyan gyermek megszületése, aki a brit trónöröklési sorban a hetedik helyen áll, valószínűleg nem fogja alapjaiban „felforgatni" az üzleti életet a szigetországban, lesznek azonban olyan üzletágak és cégek, amelyek profitálhatnak az újabb herceg vagy hercegnő érkezéséből.

Amikor Meghan Markle májusban összeházasodott Harry herceggel, az esküvő általános forgalomemelkedést indukált az élelmiszer kiskereskedelemben, hiszen ebben az időszakban az Egyesült Királyságban sokan ünnepelték a királyi nászt: számtalan partit szerveztek, amihez persze sok ételt és italt is vettek az üzletekben.

Az újabb királyi gyermek megszületéséből a szakemberek szerint ezúttal is a kiskereskedelmi üzletek, illetve mellettük a ruházati szektor és a fogadóirodák profitálhatnak. Valószínű például, hogy azok a ruhák, amelyeket Meghan hercegnő a terhessége alatt viselni fog, keresettek lesznek az üzletekben is.Hasonló történt korábban Katalin hercegné esetében is: amikor megjelentek az első fotók, amelyek azt ábrázolták, amint babakocsin tolja a gyerekeit, a babakocsikat gyártó holland cég forgalma alaposan megnőtt.

A gyerek termékek gyártói szintén dörzsölhetik majd a markukat, ha megszületik Meghan és Harry első gyermeke. A Mothercare, a gyerekruhákat is forgalmazó Debenhams vagy a Sports Direct egyaránt emelkedő forgalommal számolhat, hiszen sokan pont olyan ruhában fogják majd járatni a gyermeküket, mint a hercegné.



Az élelmiszer kiskereskedelem ugyan messze nem lendül majd fel annyira, mint korábban Meghan és Harry esküvőjének köszönhetően, egyes termékek iránt azonban minden valószínűség szerint növekedhet a kereslet. Amikor például Vilmos herceg és Katalin hercegné legnagyobb fia, György herceg iskolába kezdett járni, érezhetően megugrott az egyik lencse étel forgalma, miután az szerepelt annak az iskolának a kínálatában is, ahová az ifjú herceg járt.

Emellett a fogadóirodák konyhájára is hozhat majd valamennyit az új jövevény, hiszen lehet fogadásokat kötni például a kis herceg nevére vagy születésének időpontjára is. Vilmos és Katalin harmadik közös gyermekének születése előtt sokan fogadtak az Albert névre. Igaz, ezek a tippek nem jöttek be, mert a valóságban később Lajosra keresztelték az újszülöttet.