Pinterest: a közösségi média különce, amely letarolhatja a piacot

A Pinterestet régóta sikeresen kerüli el, hogy közösségi médiaoldalnak nevezzék. Éppen ezért a platform távol tudott maradni a Facebookot, az Instagramot és a Twittert érintő problémáktól, mint a gyűlöletbeszéd, a hamis hírek és a zaklatás. A Pinterest jelenleg még kisebbnek számít, mint vetélytársai, azonban a szakértők szerint fényes jövő előtt áll a nem formabontó közösségi média modelljével.

A Pinterestre úgy kell gondolni, mint egy online faliújság, ahol az emberek hozzáadhatják saját profiljukhoz az általuk kedvelt vagy jónak, érdekesnek tartott képeket. Ezeket a "faliújságokat" a Pinterest külön kategóriába rendezi, mint például divat, sport vagy természet. A felhasználók emellett az interneten fellelhető képeket is beemelhetik saját gyűjteményükbe, ha pedig valaki rákattint a képre azt az oldal az eredeti webhelyre irányítja át.

Éppen ezért a Pinterest nagyon népszerű gyűjtőhelye például a különböző recepteknek, hiszen sokan böngésznek a finom ételes képek között, ha pedig valami megtetszik csak rá kell kattintani a képre és meg is van a hozzá való recept. Amennyiben nem azonnal akarják elkészíteni, egy pinneléssel saját galériájukba tudják tenni a képet, így később is egyszerűen hozzáférhetnek, emellett pedig más felhasználók is láthatják.

Evan Sharp, a Pinterest táralapítója szerint a közösségi média lényege, hogy megmutassuk másoknak éppen mit csinálunk. A Pinterest azonban nem a megosztáson alapul, hanem a felhasználóról szól, az álmairól, ötleteiről és arról, hogy mit szeretne elérni a jövőben. Így tehát a Pinterest nem kényszerít rá arra, hogy barátokat szerezz és azt sem nyomja a felhasználó arcába, hogy kiket ismerhet az oldalon, kivel érdemes kapcsolatot létesíteni. A képek alá ugyan lehet kommentelni, de ez sem egy lényeges funkció.

A többi oldallal szemben a Pinterestet úgy is lehet élvezni, hogy a felhasználó teljesen egyedül, követők és barátok nélkül van jelen az oldalon.

A Pinterest néhány éven belül tőzsdére vonul, a befektetőket pedig az fogja érdekelni, hogy a "nemközösségi" oldal hogyan és mennyi pénzt lesz képes termelni, valamint arra, hogy az oldal mekkorára tud növekedni. A Pinterest éppen ezért bejelentette, hogy a különböző képek és rajzok, amelyeket a felhasználók inspirációnak osztanak meg, megvásárolhatóak lesznek nyomtatott formában.

A nyolc éves vállalat eddig nem tartotta fontosnak az agresszív növekedést szemben a Facebook stratégiájával, ahol "gyorsan lépnek és mindent letarolnak". Azt viszont nehéz meghatározni, hogy ez a lassú növekedés mennyire jelzi előre azt, hogy a Pinterest iránt nincs akkora kereslet, mint a közösségi média oldalak iránt.

Andrew Lipsman, az eMarketer elemzője szerint néha a lassú és fokozatos növekedés a nyerő. Ennek egyik oka, hogy a szupergyorsan terjeszkedő közösségi média vállalatok sokszor túlnövik aktuális kapacitásukat, ezáltal pedig sok komoly hibát vétenek. Lipsman úgy gondolja, hogy gyakran előnyös, ha egy vállalat nem követi a Szilícium-völgy mentalitását.

A Pinterest legfőbb célja inspirálni és megörökíteni a felhasználók legfontosabb pillanatait, ezáltal pedig ötleteket adni másoknak. Ez egy vizuális keresőmotor, ahol bárki megtalálhatja azokat a képeket, amelyek tetszenek neki és érdeklik. A felhasználók online faliújsága azonban nemcsak szép képek gyűjteménye. Van amit el lehet készíteni, meg lehet venni vagy éppen egy vállalkozás így próbálja megszólítani potenciális vevőit.

Az eMarketer becslései szerint a Pinterest 45 százalékot fog nőni 2019-ben és az értéke meghaladja majd az 1 milliárd dollárt. A platformot 250 millió felhasználó böngészi, azonban ez még mindig sokkal kevesebb, mint a Twitter 335 millió usere, az Instagram 1 milliárdját pedig még minden bizonnyal évekig nem lesz képes megközelíteni.