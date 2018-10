Itt a tojáslikőr ízű vodka

A brit Three Olives Vodka teljesen új ízt kevert ki a különleges ízek kedvelőinek: a tojáslikőr ízű vodkát.

Kevés olyan íz van, ami annyira felidézi az ünnepi szezon hangulatát, mint a tojáslikőr" – nyilatkozta a cég honlapján.

A vállalat levélben válaszolt a The Daily Meal brit híroldal megkeresésére, amelyben kifejtették, hogy nemcsak a cég történetében első alkalom, hogy ilyen ízvilágot kevertek ki, hanem talán a világon is az első, hogy a tojáslikőrt párosították a vodkával.

A Three Olives Vodka szerint az új ital melegen és hidegen is fogyasztható, és a koktélok új alapanyagává is válhat – utóbbihoz még recepteket is ajánlottak trópusi illetve téli összeállításként.

A tojáslikőr ízű vodkát 17,99 dollárért (5 ezer forint) lehet megvásárolni, alkoholtartalma pedig 30 százalékos.