A NAV szerint erre figyeljen, ha külföldről rendel csomagot

A karácsony előtti hetekben kiemelkedő a csomagforgalom, illetve a nemzetközi bejövő küldemények száma. A téli, ünnepi szezonban a naponta kezelt árutartalmú küldemények mennyisége átlagosan kétszer akkora, mint máskor. A logisztikai csúcsidőszakra a Magyar Posta idén is növelte kapacitásait, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pedig felkészült az ilyenkor szokásos megnövekedett számú vámügyintézésre. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az online vásárláskor vegyék figyelembe a webáruház által jelzett szállítási időt és a vámszabályok ismeretében tudatosan döntsenek a megrendelésekről.

Az e-kereskedelem dinamikus növekedésével párhuzamosan a küldemények száma is komoly megugrást mutatott az elmúlt években, és a lendület várhatóan idén is kitart. 2017-ben összesen több mint 21 millió belföldi csomagot és 18 millió feletti nemzetközi bejövő árutartalmú küldeményt kezelt a Magyar Posta, és idén újabb csúcs lehet: az árutartalmú küldemények száma éves szinten ismét mintegy 20 százalékos emelkedést érhet el.

A nemzetközi forgalomban a leggyakoribb küldeménytípus a nem regisztrált, közönséges levél. Ezek azok a küldemények, amelyek jellemzően távol-keleti országból interneten rendelt terméket tartalmaznak ingyenes szállítással. Mivel közönséges levélként érkeznek, a postásnak csak a levélládába kell kézbesíteni, ugyanakkor gyakori, hogy ezek a küldemények méretük vagy alakjuk miatt nem férnek be a postaláda nyílásán, így a postás értesítőt dob csak be, hogy hol és mikor vehető át. A nemzetközi forgalomban második leggyakoribb típus az ajánlott levél. Ezt a küldeménytípust a postás könyvelt küldeményként kezeli, azaz személyesen a címzettnek vagy meghatalmazottjának adható át.

A külföldről érkező árutartalmú küldemény leggyakoribb kiindulási pontja Kína, innen rendelnek a legtöbben. A több nemzetközi küldemény több vámeljárást is jelent: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2017-ben 64 ezer alkalommal vámkezelt Európai Unión kívüli országból feladott postai csomagokat, míg ez a szám idén már most meghaladja az 50 ezret. A NAV adatai szerint a csomagok leggyakrabban mobiltelefont, tabletet, étrend kiegészítőt, ruházati termékeket, illetve kiegészítőket, valamint led-lámpákat tartalmaztak.

Hasznos tudnivalók:

A csomag szállítási idejét mindig a webáruház határozza meg, ezért ezt érdemes figyelembe venni rendeléskor. A szállítási idő leginkább attól függ, honnan rendelik: a karácsonyi forgalomban a távol-keleti országokból megrendelt áruk átfutási ideje 6-8 hét is lehet. Ezzel szemben az Európai Unióból jellemzően 1-2 hét.

Segíti a sikeres kézbesítést, ha pontos a szállítási cím: például, ha munkahelyre kérik a csomagot, akkor a megrendelő neve mellett a cég nevét is fel kell tüntetni.

Javasolt, hogy a címzett adja meg telefonos és emailes elérhetőségét is, hogy ha a küldeményt vámeljárásra kiválasztják, akkor a lehető leggyorsabban értesíteni lehessen.

Vámkezelés szükséges, ha az Európai Unión kívülről érkezik a csomag, és az értéke miatt vámköteles. Gyorsíthatja a vámkezelést, ha a csomagon szerepel az áru pontos megnevezése és értéke.

A külföldi megrendelés esetén javasolt többletszolgálatásként nyomon követést is kérni. Ha ingyenes szállítással rendelnek, annak útját nem lehet nyomon követni, a csomag érkezése kevésbé kiszámítható, és ezeknél a küldeményeknél gyakoribb a rutinszerű vámellenőrzés is.

A vámeljárás menete a következő:

A vámkezelés akkor végezhető el, ha a beérkezett áru egyértelműen meghatározható (pontos megnevezés), ismert a valós értéke és a címzett.

A vámkezelés alapja a küldemény igazolt értéke, ennek pontos feltüntetése az ügyfél kötelezettsége, hiányában a NAV összehasonlító vámérték alapján vámkezel.

Amennyiben a küldeményt vámkezeltetni kell, a Magyar Posta felveszi a kapcsolatot a címzettel, akinek nyilatkoznia kell a küldemény értékéről és a vámkezelési megbízásáról.

Magyarországra beérkező (magánszemélyeknek szóló is) küldemények esetében az ügyfél kérheti, hogy a vámeljárást a Magyar Posta folytassa le.

A vámkezeléshez elengedhetetlenül szükséges az alábbi dokumentumok elküldése, amelyek igazolják a küldemény értékét és tartalmát:

Rendelt küldemény esetén csatolandó okmányok:

• számla, és/vagy

• paypal igazolás és/vagy

• rendelés visszaigazolása (pl.: ebay) és/vagy

• a NAV a vámérték alátámasztása érdekében további dokumentumokat kérhet be.

Ajándékküldemény (magánszemélytől magánszemélynek térítésmentesen) esetén szükséges:

• ajándékozó nyilatkozat a feladótól (formanyomtatvány nincs rendszeresítve),

• a feladó és címzett adatai (név és cím),

• a küldemény postai azonosítószáma, pontos tartalma, értéke, mennyisége.

Egyedi engedélyek, igazolások kellenek, ha például gyógyszert hozatnak be, vagy védett növényből, illetve állatból készült terméket.

Az interneten cégtől (pl. webáruházból) megrendelt és az EU-n kívülről érkező áruk 22 euró értékig vám- és adómentesek, 150 euróig vámmentesek, de 27 százalék áfát fizetni kell, 150 euró fölött pedig áfát és vámot kell fizetni.

Amennyiben EU-n kívüli magánszemély csomagot küld magyar magánszemélynek, úgy 45 euró értékig nem kell vámot és adót fizetni. 150 euróig vámmentes, de 27 százalék áfát fizetni kell, 150 és 700 euró között 2,5 százalék vámot és 27 százalék áfát, e fölött pedig az áfa mellett már a vámtarifa szerinti vámot vagy kérelem alapján 2,5 százalék vámot kell megfizetni.

Hamis termékek, kábítószerek behozatala szigorúan tilos!