10 milliárd dollár üti a markát annak, aki megépíti a JEDI-t

Komoly haderő-korszerűsítési programok zajlanak a Pentagonban. Az Egyesült Államok továbbra is az elérhető legkorszerűbb technológiákat alkalmazná haderejében. Ez pedig egyúttal óriási üzletet jelent a potenciális beszállítóknak.

Az USA katonai költségvetését még augusztusban írta alá Donald Trump amerikai elnök. Ennek alapján, a világ legerősebb haderejére idén októbertől 2019. szeptember végéig, szőrüstül-bőrüstül mintegy 892 milliárd dollárt költ a szövetségi kassza.

Ez nagyjából 240 ezer milliárd forintnak feleltethető meg.

Az összeg hozzávetőlegesen hétszerese az éves magyar GDP-nek. Az USA hadi kiadásai nagyobbak, mint az utána következő kilenc ország költései együttesen.

A The Balance gazdasági portál részletesen bemutatja, milyen főbb tételekre megy el ez az irdatlan pénz. A nagyja fölött a Védelmi Minisztérium rendelkezik, amelyből bérfejlesztésre éppúgy jut, mint néhány tucat új F-35-ös beszerzésére is. Különböző harci gépekre amúgy is sokat költött és költ ezekben az években a minisztérium, egy-egy beszerzés vagy fejlesztés számláján ritkán csúszik néhány milliárd dollár alá a végösszeg.

A Foreign Policy összegyűjtött néhány futó fejlesztést. Ezek között lézerágyúval felszerelt hadihajók, különleges drónok és a Talos névre keresztelt speciális exoszkeleton páncélöltözék is ott van. Többségük már néhány éve elindított projekt, az utóbb említett, a katonákból vasemberszerű szuperharcost kreáló öltözéket 2013 óta fejlesztik, és a tervek szerint 2019-ben kezdődhet meg a rendszerbe állítása.

A költségekről nincs pontos információ, a Business Insider korábban azt írta, hogyegyetlen ilyen szupergúnya ára 80 millió dollár körül mozoghat.

A hadsereg szorosan együttműködik néhány szilícium-völgyi céggel. Ahogy az Origo nemrég megírta, a hadi üzletek például a Google sok dolgozójában aggályokat vetettek fel, és több ezren petícióval tiltakoztak azok ellen.

Mindazonáltal nem valószínű, hogy a Pentagon hagyományos beszállítói (például a Boeing, a Lockheed Martin) mellett, technológiai partner nélkül maradna.

Csak arra 10 milliárd dollárt szánnak, hogy létrehozzák a Joint Enterprise Defenc Infrastructure, azaz a JEDI nevű fejlesztést.

A nevében Star Wars ihlette megoldás egy speciális, felhőalapú, információtároló és döntéstámogató rendszer lenne.

Olyan komplex eszközt szeretnének kapni azzal a hadászati döntésekért felelősök, amellyel lényegesen gyorsabbá válhatna a döntéshozatal, mint most.

A JEDI valamennyi információt centralizáltan tárolná, érkezzen az akár hírszerzői oldalról vagy a szövetségesektől. Az adatok pedig igény szerint hozzáférhetők lennének az együttműködők számára. Így átláthatóbbá és gyorsabbá válnának a hadsereget érintő döntések.

A fejlesztésre vonatkozó tender jelenleg nyitott, így papíron azon a kiírásoknak megfelelő, bármely technológiai vállalat indulhat (a Google már bejelentette visszalépését).

Pletykák szerint a projektre a befutó az Amazon lehet.

Emellett a techóriás mellett szól az, hogy már dolgoznak a CIA-nak. Vagyis képesek azoknak a magas szintű, speciális biztonsági protokolloknak a kialakítására, amelyek a különlegesen érzékeny adatok kezeléséhez szükségesek.