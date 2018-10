Csődhullám várható a légitársaságoknál?

Szakértők szerint a légi közlekedésben akár csődhullámra is lehet számítani az előttünk álló időszakban. Hogy így lesz-e, vagy sem, az még természetesen a jövő talánya, mindenesetre csak ebben a hónapban két fapados légitársaság szüntette be a tevékenységét. Nem csoda, ha Németországban például már a politika szintjén is foglalkoznak a kérdéssel.