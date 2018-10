A Microsoft igazgatója pénzt és Super Bowl jegyeket lopott

A vádak szerint a Microsoft korábbi sportmarketing igazgatója megpróbált 1,5 millió dollárt elsikkasztani, valamint ellopni 60, a dolgozóknak szánt Super Bowl jegyet. Jeff Trant a héten vette őrizetbe az FBI és akár 20 év börtönre is számíthat.

Jeff Tran, a Microsoft korábbi sportmarketing igazgatója az FBI szerint még 2017 januárjában kezdett el sikkasztani, ekkor tulajdonított el több, a Microsoft dolgozók számára szánt Super Bowl jegyet is. Tran volt a felelős az NFL kapcsolatokért (észak-amerikai professzionális amerikaifoci liga), ezért hozzá kerültek első körben a jegyek is, azonban megígérte, hogy azokat továbbítja a munkatársainak.

Ehelyett 60 darabot inkább eladott egy üzérnek, aki 200 ezer dollárt fizetett értük, majd néhányat egyik kollégájának is elpasszolt, aki azt hitte, hogy Tran saját pénzén vette a jegyeket. A történethez hozzá tartozik, hogy ennek a dolgozónak is jutott volna a Super Bowl belépőkből, de Tran ellopta tőle, majd 12 400 dollárért adott neki néhány darabot.

A Super Bowl a világ egyik, és az Egyesült Államok legrangosabb sporteseménye. Az NFL döntőjének akkora hagyománya van, hogy már több politikus is próbálkozott azzal, hogy a Super Bowl másnapját hivatalos munkaszüneti napnak nyilvánítsák, hiszen a dolgozók 27 százaléka nem megy be munkahelyére. A médiában a Super Bowl másnapját többször is "Super Sick Monday-nek" azaz szuper másnapos hétfőnek csúfolták emiatt. A 2017-es döntő után 16,5 millió amerikai maradt otthon.

Néhány hónappal később Tran egy még jövedelmezőbb bizniszt talált ki. Egy tanácsadócéget megfenyegetett, hogy ha nem küldenek 775 ezer dollárt, akkor a Microsoft felmondja velük a partneri szerződést. A pénz természetesen Tran számláján landolt.

Tran állítólag nyáron is megpróbált ilyen úton szerezni 670 ezer dollárt és bevallotta, hogy később újra próbálkozott volna félmillió dollár beszedésével. A tanácsadócég azonban gyanút fogott és értesítették a Microsoftot, ahol azonnal vizsgálatot indítottak.

Tran azt mondta, hogy sosem tett ilyet, a kényes üzeneteket kitörölte, azonban amikor a Microsoft szembesítette őt a bizonyítékokkal egy nevetséges magyarázattal állt elő: meghackelték a számítógépét, az üzeneteket pedig nem ő küldte, hanem a hackerek.

Mielőtt kirúgták Tran segített a Microsoftnak tető alá hozni egy 400 millió dolláros üzletet, amely részeként az NFL hivatalos tabletje lett a Surface. A szerződést az idei évre is meghosszabbították annak ellenére is, hogy a közvetítésekben gyakran hívják iPad-nek a Microsoft Surface tabletjét.