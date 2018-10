A kistelepüléseken is bekapcsolják az okos-közvilágítást

A párezres falvaktól a nagyvárosokig fenntartható, modern közvilágítást kínál az E.ON és a Tungsram együttműködése. A két cég három évre szóló szerződést kötött annak érdekében, hogy a településeknek lehetőségük legyen saját igényeikhez igazítani a világítástechnikát.

A projekt célja, hogy a kistelepülések se maradjanak ki az "okos város", vagyis a Smart City programból - írta közleményében az E.ON Hungária Zrt. Az együttműködés keretében olyan településre szabott fényszolgáltatást kínálnak majd, amely illeszkedik az "okos város" koncepcióba, ugyanakkor az utcák is erősebb megvilágítást kapnak, ezzel pedig a lakók biztonságérzete is növekszik.

„A már jól működő Smart City koncepciónk most új lendületet kap a Tungsrammal történő együttműködéssel. Örülünk, hogy egy ilyen nagy múltú magyar cég lett a partnerünk ebben. Megállapodásunk ráadásul nem áll meg ezen a ponton: tapasztalatainkat, tudásunkat szakmai fórumokon és diákokoknak is bemutatjuk, ezzel is megosztva a jövőbe mutató ügyfélmegoldásainkat – mondta Jamniczky Zsolt, az E.ON Hungária igazgatósági tagja.

A két cég együttműködése nem csak a közvilágításra, hanem az ipari és beltéri világítás korszerűsítésekre és ezekben alkalmazható okos világítástechnikai megoldásokra is érvényes

"Büszkék vagyunk arra, hogy az E.ON-nal közösen a legmodernebb megoldásokat tesszük elérhetővé a közösségek számára, olyanokat, amelyeket Magyarországon fejlesztünk és itt is hozunk létre. Együttműködésünk azt a célt szolgálja, hogy az optimális világítás kialakításával, valamint az ehhez kapcsolódó adatalapú, illetve jövőbe mutató okos megoldásokkal élhetőbb környezetet biztosítsunk. Arra törekszünk, hogy Magyarországot a legokosabb országgá tegyük" – tette hozzá Jörg Bauer, a Tungsram Group elnök-vezérigazgatója.