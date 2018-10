Együtt lép fel a csalások ellen a Kieselbach Galéria és a Vatera

Az online kereskedelem a műtárgypiacra is betört, és ahogy más ágazatokban, itt is előfordul, hogy "selejtes" árut kap a vevő. Ezért is döntött úgy a Kieselbach Galéria és a Vatera, hogy együtt lépnek fel a csalások ellen - írja szombati kiadásában a Népszava.