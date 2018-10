Gondolta, hogy egy szelet bélszín is lehet státuszszimbólum?

Egyre népszerűbb vegánnak vagy vegetáriánusnak lenni. A trendet erősíti az is, hogy környezetvédők állítják, a húsfogyasztás nagyban hozzájárul a globális felmelegedéshez. A hús fogyasztásának azonban nem csak élvezeti faktora van egy új tanulmány szerint. Egy szép szelet steak akár státuszszimbólumként is szolgálhat.

Egy friss tanulmány szerint azok az emberek, akik alacsonynak érzik helyüket a társadalmi ranglétrán, jobban vágyakoznak a hús után, mint azok, akik elégedettek szociális és személyes gazdasági, pénzügyi (azaz szocioökonómiai) helyzetükkel.

A kutatók három kísérletet végeztek el annak érdekében, hogy megerősítsék az elméletet.

Az első kísérlet során gazdasági szakon végzett frissdiplomásokat kértek meg arra, értékeljék a saját életszínvonalukat az alapján, hogy mennyit keresnek. Távozás előtt közölték velük, hogy hazavihetnek annyi sózott marhahússzeletet, amennyit csak akarnak. Azok, akik nem voltak megelégedve a fizetésükkel, sokkal többet vittek haza a bélszínből, mint társaik.

Egy másik kísérlet során a kutatók disznóhússal készült tacót, valamint marhahúsos hamburgereket használtak. Arra kérték a résztvevőket, hogy idézzenek fel egy olyan szakaszt az életükben, amikor úgy gondolták, hogy társadalmi pozíciójuk magas, valamint egy olyan időszakot, ahol alacsonynak érezték azt. Azok a résztvevők, akik mostanában érezték alacsonynak szociális státuszukat, hajlamosabbak voltak többet fogyasztani ezekből az ételekből, mint a társaik.

A kutatók szerint a hús státuszszimbólumnak számít, ezért azok, akik alacsonyabbnak érzik társadalmi szerepüket, sokkal jobban vágyakoznak iránta. A tanulmány megjegyzi, hogy az emberi evolúció során a hús beszerzése nehéz volt, és elkészíteni sem volt könnyű. Az emberek akkoriban azért fogyasztották, hogy erősebbek és egészségesebbek legyenek, és így nagyobb eséllyel éljék túl a nehéz környezeti viszonyokat.

Akik képesek voltak húst szerezni, már akkoriban is magasabban álltak a társadalmi-gazdasági ranglétrán, mint azon társaik, akik erre nem voltak képesek.

Napjainkban a húsfogyasztást sokan a férfiassággal kötik össze kulturálisan.

Az éttermek is próbálják úgy összeállítani a menüjüket, hogy kihasználják a férfiak húsfogyasztás iránti vágyát. Sok férfi gondolja úgy, hogy muszáj húst fogyasztania, még akkor is, ha ez egészségügyi gondokat is eredményezhet később.