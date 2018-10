Az ingyen hitelek árát ugyanúgy meg kell fizetni, csak másként

Mindannyiunk számára ismerős a helyzet: megállt az élet, tönkrement a telefonunk. Beleejtettük a vécébe, odavertük a betonhoz, kimostuk, egyre megy. Azonnal kell egy másik. De hogyan?

A telefon ma már messze nem csak beszélgetésre szolgál, sokan jegyzetfüzetként, naptárként, wifi routerként és zenelejátszóként is használjuk az okoseszközt, vagyis ha egyik pillanatról a másikra felmondja a szolgálatot a gép, a hiánya komoly gondokat is okozhat. Elég ha arra gondolunk, hány ember használja a mobilját gps helyett, illetve hányan döntöttek úgy, hogy nincs szükségük vonalas telefonra. Hiszen ott a mobil, amit úgysem kapcsol ki éjszakára senki.

Ha tehát a mobil elromlik, felmondja a szolgálatot, azonnal kell egy másik. De hogyan? Ha a telefont hűségszerződéssel vásároltuk, nem mehetünk be a szolgáltatóhoz, hogy kérjünk egy másikat. Új számot sem szeretnénk, és nem is lenne értelme még egy előfizetésnek. Marad a kártyafüggetlen telefon valamilyen elektronikai áruházban. Milyen szerencse, hogy ingyen áruhitelt is kínálnak a telefonhoz.

De tényleg szerencse? És tényleg ingyen van az áruhitel? Érdemes közelebbről is megvizsgálni ezt a kérdést. Az áruházak gyakran hirdetik a fogyasztási hiteleket ingyenes áruhitel gyanánt, ám ez csak félig igaz. A 0 százalékos THM mindenképpen az, ami. Ezzel nem is igen lehet trükközni, mert a jegybank kőkeményen megbünteti azokat a pénzintézeteket, amelyek valótlan tájékoztatást közölnek a hitelek kondícióiról. A THM tehát valóban nulla.

De akkor hol a trükk?

Mert ne legyenek illúzióink, ingyen hitel nincs, valamilyen költséget biztosan a vásárlókra rak a hitelintézet. Miért is ne tenné? Hiszen az a célja, hogy hitelterméket adjon el.

Az ingyenes áruhitelek esetében jellemzően az a trükk, hogy a termék árába már eleve bele van építve a majdan megfizetendő kamat. Tehát ha a telefonunk a boltban ingyenhitellel 130 ezer forintba kerül, akkor szinte bizonyos, hogy ugyanazt a telefont meg tudjuk venni máshol, hitel nélkül, olcsóbban.

Persze nem vagyunk kisegítve, ha sem 130, sem 100 ezer forintot nem tudunk kifizetni azonnal. Mi ilyenkor a teendő? Ahelyett, hogy ráugranánk az ingyenhitelre, érdemes számba venni a lehetőségeket. Ha azonnal kell a telefon, érdemes lehet első körben egy olcsóbbat venni, amit azonnal ki tudunk fizetni, majd néhány hónap, esetleg fél év múlva váltani egy jobbra. Ám ha ez semmiképp nem megy, akkor akár személyi kölcsön felvételén is el lehet gondolkodni. A gyorskölcsönök igénylése már nem bonyolult, és az árut is onnan szerzi be az ember, ahonnan csak akarja. Így érdemes a piacon fellelhető legolcsóbb ajánlatot felkutatni.