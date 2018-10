Soha nem találná ki, hol terem a világ legjobb kávéja

Az az ország kapta a legjobb, kiterjedt mezőgazdasági termesztéssel előállított kávénak járó elismeréseket, mely alig több mint két évtizede borzalmas népirtás helyszíne volt.

Kifizetődőnek bizonyultak Ruanda azon erőfeszítései, hogy a területén termesztett kávé minősége világszínvonalúvá váljon, írja az Élelmiszeronline.

Ruandában a kávétermesztés ipari volumenben csak 1930 környékén kezdődött el.

Az indulást követően a tevékenység nagyjából az ezredfordulóig állami irányítás alatt állt, és így az alacsony jövedelmezősége miatt a gazdák nem törték magukat, hogy kiváló minőségű kávébabot állítsanak elő.

A tuszik elleni hihetetlen méretű 1994-es mészárlás (sok százezer halottal, közöttük sok gazdával) ezt követően teljesen ellehetetlenítette az ágazatot.

A 2000-es év után azonban az állam liberalizálta a kávépiacot, és rengeteg pénzt pumpált a szektorba.

A termelőket is intenzíven elkezdték trenírozni a minőségi kávé termesztésére. Meg is lett az eredménye.

A ruandai kávé ugyanis két díjat is bezsebelt az októberben harmadszorra megrendezett, rangos Ernesto Illy International Coffee Awards nevű versenyen, írja a The Daily Meal.

A Ngororero Coffee Washing Station a „Best of the Best” (a Legjobbak Legjobbika) és a „Coffee Lover's Choice” (a Kávékedvelők Választása) elismerést is kiérdemelte.

A két kitüntetés egyidejű megszerzése példátlan fejlemény a rendezvény nem túl hosszú történetében.

A zsűri a kávébabok aromájának gazdagsága, összetettsége, egyensúlya, eleganciája és intenzitása alapján idén Ruanda kávéját tüntette ki a „Best of the Best” címmel. Az ország idén a szegmens nem kisebb „játékosait” utasította maga mögé, mint Brazília, Kolumbia, Costa Rica, El Salvador, Etiópia, Guatemala, India és Nicaragua.