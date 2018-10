Nevetséges büntetést kapott a Facebook a megabotrány miatt

A Facebook 500 ezer fontos (645 ezer dollár, kb. 175 millió forint) büntetést fizet majd az Egyesült Királyságban a Cambridge Analytica botrány kapcsán. A törvényhozók szerint az adatvédelmi előírásokat súlyosan megsértette a közösségi oldal, azonban még a régi regulák szerint szabták ki rájuk a bírságot.

A 645 ezer dolláros büntetés a lehető legmagasabb, amelyet ki lehetett szabni a Facebookra a régi szabályok szerint. A brit adatvédelmi biztos hivatala (Information Commissioner's Office, ICO) szerint a Facebook 2007 és 2014 között nem megfelelően kezelte a felhasználói adatokat és hagyták, hogy kívülálló fejlesztők hozzáférjenek azokhoz.

Az ICO vezette az európai vizsgálatot a Cambridge Analytica ügyben, és azt próbálták meghatározni, hogy pontosan hány felhasználó adatai kerülhettek rossz kezekbe. Mivel azonban az eset még az új európai adatvédelmi szabályozás (GDPR) előtt történt, ezért az akkori szabályoknak megfelelően kellett kiszabni a büntetést is.

Elizabeth Denham, az Egyesült Királyság adatvédelmi biztosa szerint, egy ekkora vállalatnak mint a Facebook, sokkal több energiát kellett volna fektetnie abba, hogy a felhasználók adatai biztonságban maradjanak.

A büntetést néhány nappal azután jelentették be, hogy a Facebookot Európa szerte dicsérték a döntéshozók, hiszen a vállalat az utóbbi időben mindent megtesz azért, hogy kiküszöbölje a korábbi hibákat. Emellett Mark Zuckerberg, a Facebook vezérigazgatója, valamint Tim Cook, az Apple vezérigazgatója is azt hangoztatta, hogy az Egyesült Államoknak is be kell vezetnie egy GDPR-hoz hasonló adatvédelmi szabályozást.