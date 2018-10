A McDonald's bejelentette, hogy bővítik az étteremlánc reggeli kínálatát. Ez azért is meglepő, mert a cég legutóbb 15 éve változtatott drasztikusan a reggeli felhozatalán.

A McDonald's új szendvicsekkel és még több hússal kedveskedik a McReggeli szerelmeseinek az Egyesült Államokban. Érkezik például a Rriple Breakfast Stack, amely valószínűleg a húsimádók kedvence lesz, hiszen háromszor annyi hús van benne, mint egy átlagos mekis szendvicsben.

Steve Easterbrook, a McDonald's vezérigazgatója elmondta, hogy már rég változtattak a menüsoron, ezért már épp ideje volt egy kis frissítésnek. A legutóbbi komolyabb változtatás a reggelivel kapcsolatban már több mint 15 éve volt, amikor Amerika szerte bevezették a McGriddle szendvicset.

Azóta a McDonald's riválisai is bemutatták saját reggelijüket és ezzel jócskán belevágtak a gyorsétterem profitjába.

Easterbrook ezzel kapcsolatban megemlítette, hogy a kiélezett harc miatt, a McDonald's piaci részesedése továbbra is folyamatos veszélyben van, sőt, némileg csökken is. A cég reméli, kínálatának frissítésével is megálltj parancsolhat a folyamatnak.