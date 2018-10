A Spar több mint 1,5 milliárd forintot fordított a korábbi Europarkban található hipermarket modernizálására. A bevásárlóközpont, átalakítást és felújítást követően, Shopmark néven nyitott újra.

A beruházás 122 munkahely megőrzését segíti, és a komplex külső, valamint belső átalakítás keretében egy új Interspar to Go étterem is nyílt.

Folyamatosan korszerűsítjük üzleteinket, az idén 23 milliárd forintot fordítunk fejlesztésekre, amelyből – többek között – a budapesti Shopmark bevásárlóközpontban található Interspar áruházat is modernizáltuk – közölte Maczelka Márk, a Spar kommunikációs vezetője az Origóval.

A Shopmark bevásárlóközpont a XIX. kerület meghatározó kereskedelmi központja, amely rendkívül forgalmas helyen működik. A környékbeli lakosság vásárlóereje egyre nagyobb, jelentősen bővíteni is kellett az Interspar üzlet kínálatát az utóbbi években. Ezért döntött úgy a vállalat, hogy a Shopmark teljes körű felújítása keretében a hipermarket is megújul.

Ahogy valamennyi Interspar áruházban, úgy a Shopmarkban újjáépített hipermarketben is mintegy 30 ezer árucikk várja a vásárlókat a polcokon. Emellett elektromos és egyéb háztartási cikkek, játékok, ruházat, papír- és írószeráruk, textíliák és szezonális termékek is kaphatók.