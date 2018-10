Bejött Elon Musk jóslata, lehidalt a Wall Street

Bejött Elon Musk jóslata, hiszen a szeptemberrel zárt három hónapban a Tesla 6,8 milliárd dollár bevételre tett szert, több mint duplájára, 130 százalékkal magasabbra növelve azt az egy évvel korábbi értékhez képest.

Az idei második negyedévben még 718 millió dolláros rekordveszteséget jelentett a Tesla, de Musk már akkor is azzal nyugtatta a befektetőket, hogy a harmadik negyedév erős számokat fog hozni. Ez így is történt. A Tesla nyolcéves tőzsdei történetében a mostani volt a harmadik nyereséges negyedév, az összes többi veszteséges volt.

A Tesla nemcsak nyereségbe fordította gazdálkodását a harmadik negyedévben, de megállította pénzügyi forrásainak elapadását is. A beszámolási periódusban 1,4 milliárd dollár pozitív cash-flow jelentkezett mérlegében a tavalyi harmadik negyedévi 301 millió dollár negatív cash-flow után. A negyedévet a Tesla 2,9 milliárd dollár likvid forrással zárta, szemben az előző negyedév végi 2,2 milliárd dollárral.

A negyedéves eredményről értékpapírpiaci elemzőkkel tartott telekonferencián Elon Musk, a Tesla vezérigazgatója közölte, hogy a Tesla mostantól nyereségesen fog működni, és a cash-flow is pozitív lesz minden negyedévben, kivéve amikor hiteleiből kell majd nagyobb tételeket törlesztenie.

A pozitív harmadik negyedéves számok eredményeként 12 százalékkal erősödtek a Tesla-részvények. A jó pénzügyi eredmények mellett az elektromosautó-gyártó túlszárnyalta a Wall Street várakozásait is, hiszen a vártnál több autót értékesítettek, valamint a Model 3-as gyártásával is jól haladnak.

A vállalat emellett bejelentette, hogy keményen dolgoznak a Model 3 árának csökkentésén, amely a jövőben akár 10 ezer dollárral kevesebbért, 35 ezer dollárért elvihető lehet. Musk ezzel kapcsolatban elmondta, hogy az olcsóbb Model 3 segítségével a Tesla olyan vásárlókat is megszólíthat, akiket eddig nem sikerült.

Musk arról is beszélt, hogy Kína kiemelten fontos lesz a Tesla jövőjében, 2019-ben pedig ott is megkezdik a Model 3 gyártását, emellett pedig akkumulátorokat is készíteni fognak a távol-keleti országban.