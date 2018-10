A világ legjobb whiskyjei egy diszkontlánc saját márkás italai

Az Aldi tarolt a Spirits Business Scotch Whisky Masters versenyen, ahol az ő whiskyjüket választották meg a világ legjobbjának. A díjnyertes ital emellett rendkívül kedvező áron, 17 dollárért (4900 forintért) beszerezhető az áruházlánc brit üzleteiben vagy az interneten.

Idén is taroltak az Aldi alkoholos italai a rangos Spirits Business Scotch Whisky Masters versenyen. A diszkontáruházlánc két saját márkáját - a Highland Black Scotch Whiskyt és az Islay Single Malt Scotch Whiskyt - egyaránt aranyéremmel díjazta a szakmai zsűri.

Az Aldi ezzel megmutatta, hogy a minőség nem feltétlenül drága, hiszen a Highland Black 17 dollárba (4900 forint), míg az Islay 23 dollárba (6600 forint) kerül.

Az Aldi italai már korábban is arattak sikereket, az áruházlánc tavaly is több aranyéremmel térhetett haza a megmérettetésből. Az előző évben a díjazottak között volt a diszkontlánc rozé bora, amely ezüstérmet nyert, valamint a whiskyjeik is több aranyérmet zsebeltek be. Tavaly ráadásul az aldis gint választották a világ legjobbjának.

A The Spirits Business Scotch Whisky Masters emellett olyan neves whiskyket is díjazott, mint a Kilchoman Machir Bay és a Glen Scotia 18 Year Old.