Kiborgok és implantátumok kora: élő szövet leszünk a belső fémvázon?

Világszerte egyre nagyobb méretűvé duzzad a biohacker mozgalom, amelynek lényege, hogy a technológia segítségével, mikrochipekkel és különböző eszközökkel fejlesztik az emberek a saját testüket. Ezt néha ellenőrzött körülmények között teszik, máskor viszont az internetről rendelt kütyüket házilag operálják magukba.

Patrick Kramer, a hamburgi Digiwell startup vezérigazgatója az állatok számára beinjekciózott mikrochipeket módosította úgy, hogy azok az emberek számára is hasznosak legyenek.

Kramer az elmúlt 18 hónapban nagyjából kétezer ilyen implantátumot helyezett a vállalkozó szellemű páciensekbe, ráadásul saját kezében három is van.

Mint elmondta, az egyikkel az irodájának ajtaját nyitja, a másikon az egészségügyi adatai vannak, a harmadikon pedig a telefonszámokat és egyéb hétköznapi információkat tárolja. A Digiwell egyike a maréknyi vállalatnak, amelyek biohacker szolgáltatásokat kínálnak.

A becslések szerint eddig összesen 100 ezer kiborgnak nevezhető személy van a világon, akik valamilyen mesterséges implantátummal rendelkeznek.

A Gartner kutatóintézet szerint a biohacking jelenleg az öt legfelkapottabb technológiai trend közé tartozik a mesterséges intelligencia és a blockchain mellett.

Ez a piac várhatóan 2,3 milliárd dolláros üzletággá duzzad 2025-re.

Az OG Analysis szerint pedig a hadseregben, az egészségügyben és a sportvilágban is hamarosan elterjednek ezek az eszközök.

Egy spanyol táncos - Moon Ribas - kezében lévő chip például egy szeizmográffal van összekapcsolva, így jelez neki, amikor földrengés van. Eköré épül a produkciója is, amelynek címe: "Várni a földrengésre". Neil Harbisson, egy színvak ír művész fejében egy antennaszerü szerkezet lett ültetve, amely elmondása szerint segít neki abba, hogy "hallja a színeket".

Rich Lee feltaláló, a biohacking nagy rajongója egy kiborg szexjátékot készített. Emellett az ujjaiban mágneses implantátumok vannak, amelyek segítségével fémtárgyakat tud emelgetni, a karjaiban pedig két mikrochip van, amelyek üzenetküldésre szolgálnak, de a hőmérsékletet is képes mérni az egyikkel.

A biohacking azonban több etikai kérdést is felvett, legfőképpen az adatvédelemmel és a kiberbiztonsággal kapcsolatban. Egy implantátum akár veszélyes is lehet, hiszen minden kütyü meghackelhető vagy manipulálható. Egy vírussal fertőzött telefont ki lehet kapcsolni, de egy testbe tett implantátumot nem olyan egyszerű. A biohackingnek azonban sok híres támogatója is van, köztük Elon Musk, aki szerint az embereknek kiborggá kell válniuk, hogy jobbak, produktívabbak legyenek a jövőben.

A Digiwell chipjei 40 és 250 dollár közötti összegbe kerülnek, és ehhez jön még hozzá a 30 dolláros "beszerelési" ár.