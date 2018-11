A McDonald's úgy tartaná meg dolgozóit, hogy karriertanácsokat ad nekik

Kedden jelentette be az amerikai gyorsétteremlánc, szakértőkkel közösen dolgozik azon, hogy jobb karriertanácsokat nyújtson alkalmazottainak. A kampány célja, hogy kiemelje a vállalat rendelkezésére álló új szakmai tanácsadási eszközöket.

Keddtől kezdődően a cég minden éttermi munkatársat ingyenes karrier- és továbbtanulási tanácsadó segíti. Ráadásul 2019-ben a vállalat elindít egy olyan mobil alkalmazást is, amivel a cégen belüli vagy kívüli karrier-, illetve továbbtanulási lehetőségek közül választhatnak a dolgozók.

A cég idén már megháromszorozta az alkalmazottainak járó továbbtanulási hozzájárulás mértékét, valamint csökkentette a kiegészítő szolgáltatásokhoz kötelező minimum munkaóra-számot.

Mindenki azt akarja, hogy észrevegyék, mindenki érezni akarja, hogy ér valamit, és mindenki rugalmasságot akar" – nyilatkozta a Melissa Kersey, a McDonald's amerikai vezérigazgatója a Business Insidernek. A vezérigazgató hozzátette, hogy az új lépésekkel remélik, hogy segítenek növelni a dolgozói létszámot, és csökkenteni a kilépéseket.

„Fontosnak tartjuk, hogy segítsünk annak a közösségnek, amit szolgálunk" – tette hozzá Kersey.

A gyorséttermek között szoros verseny folyik a munkavállalókért.

Az amerikai Munkaügyi Statisztikai Hivatal által kiadott havi jelentés szerint augusztusban 898 ezer nyitott pozíció volt az élelmiszer-szolgáltatási ágazatban.

Több vállalat is hasonló lépeseket tesz, hogy vonzóbbá váljon a munkavállalók számára.Például a Panera étteremlánc átalakítja a felvételi és továbbképzési rendszerét, míg a Target vagy a Kohl bért emelt és növeli az extra szolgáltatásokat. Ugyanakkor a Jack in the Box és a Dunkin' az automatizálásba fektet be, hogy kevesebb dolgozóra legyen szükség.