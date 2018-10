Lehetőséget és kockázatokat is hordoz az új uniós állattenyésztési rendelet

November elsején lép életbe az új állattenyésztési uniós rendelet, amellyel a jogharmonizációt követően könnyebbé válik a tenyészállatok és szaporítóanyagok kereskedelme, valamint a tenyésztőszervezetek határokon átnyúló tevékenysége, ez pedig új lehetőségeket és veszélyeket is jelent - nyilatkozta a Világgazdaságnak Wagenthoffer Zsombor, a Magyar Állattenyésztők Szövetségének ügyvezető igazgatója.

A lap keddi számában az ügyvezető kifejtette, a magyarországi tenyésztőszervezetek munkája kiterjeszthető lesz az országhatárokon kívülre is, de a külföldi szervezeteknek is lehetőségük lesz az itteni piacszerzésre. A tenyésztésben ugyanis sok külföldi, tőkeerős szervezet is részt vesz - mondta, és példaként a baromfitenyésztést említette.

Wagenthoffer Zsombor információi szerint a magyar törvénytervezet közigazgatási és társadalmi egyeztetése a következő hetekben lesz, a jogszabály pedig jövőre hatályba is léphet.