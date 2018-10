Temetkezési költségek: nem mindenben a főváros a legdrágább

A temetkezési kellékek költségei tükrözik a végső nyughelyárak alakulását. Itthon a sírhely megváltása akár 600 ezer forintba is kerülhet a fővárosban, míg urnafülke már 3900 forintért is váltható vidéken. Ezzel összhangban a koporsóárak is jóval az urnaárak felett járnak. Ugyanakkor a temetési kellékek esetében nem a főváros bizonyul a legdrágábbnak – derül ki a CIG Pannónia Biztosító megbízásából végzett országos kutatásból.

A szerettek, hozzátartozók elvesztése felett érzett lelki fájdalmon túl a temetés komoly anyagi terhet is ró a családokra. Egyre többen, főleg az idősebb korosztályból már jó előre takarékoskodni kezdenek, hogy megkíméljék gyermekeiket a kiadástól. Közülük sokan olyan életbiztosítást – úgynevezett kegyeleti biztosítást – kötnek, amely megkönnyíti a méltó módon való gondoskodást a biztosított végtisztességéről.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. megbízásából országos felmérés készült a temetkezési költségekről. A kutatás korábban felmérte a sírhely és urnafülke megváltásának díjait, amelyből kiderült, hogy hatalmas különbségek vannak Magyarországon a sírhelyárak között:

11 ezer és 600 ezer forint között mozognak a díjak a temetés helyszínétől függően.

Most arra keresték a választ, vajon mennyibe kerülnek a legfontosabb temetkezési kellékek, a koporsó és az urna.

Ahogyan a koporsós sírhely ára magasabb az urnafülkéénél, úgy a kellékek árai is különböznek.

A legolcsóbb koporsó ára a legdrágább urnáéval vetekszik. Előbbi közel háromszor annyiba, 14 ezer forintba kerül, mint a legolcsóbb urna, mely 4600 forint, és mind a két tétel Vas megyében érhető el ennyiért.

Budapesten már 6 ezer forintért is kapunk urnát, de a legolcsóbb koporsóért ennek sokszorosát, 85 ezer forintot kell fizetni.

A legkedvezőbb árfekvésű urnához akár 4-6 ezer forintért is hozzá lehet jutni, miközben az olcsóbb árfekvésű urnák átlagára 9 ezer forint. Azok, akik többet is áldoznának erre, 50-170 ezer forint között is költhetnek.

A legolcsóbb, Vas megyében kínált 4600 forintos, és a legdrágább, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében elérhető 170 ezres urna között 37-szeres az árkülönbség.

Koporsó 14 ezer forintért is vásárolható, de a drága darabok ennél 15-25-ször kerülnek többe, arról nem is beszélve, hogy az árak tovább nőhetnek a készítéshez felhasznált anyagok függvényében.

Budapesten a koporsóár felső határa 350-380 ezer forint, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében ez az összeg 390 ezer forint is lehet.

Szinte mindenütt kapható koporsó 100 ezer forintért vagy olcsóbban, ez alól csak a Győr-Moson-Sopron megyei árak jelentenek kivételt.

Itt 140 ezer forintba kerül egy egyszerű koporsó.

Összesítésben, temetkezési kellékek terén nem Budapest bizonyul a legdrágábbnak. Győr-Moson-Sopron megyében mind az urna, mind a koporsó alapára magasabb.